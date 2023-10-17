Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi'nin Temeli Atıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Hastanenin açılmasıyla sadece Van'a değil çevre illere de diş sağlığı hizmeti verileceği belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Hastanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

YYÜ yerleşkesinde 24 bin metrekare alana kurulacak hastanenin temel atma töreninde konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 41 yıllık geçmişe sahip üniversitede çok değeri çalışmaların yapıldığını söyledi.

Hastanenin açılmasıyla sadece Van'a değil çevre illere de diş sağlığı hizmeti verileceğini belirten Balcı, "Proje, insanların hayat kalitelerine, yaşamlarına çok önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda da insanlara şifa dağıtacak. Burada geleceğin diş hekimleri yetiştirilecek. Bu yüzden çok anlamlı ve değerli buluyorum. Van'ımız, Cumhurbaşkanı'mızın belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda her alanda ilerliyor, gelişiyor. Her alanda büyük adımlar atılıyor." dedi.

Van'ı gelecek kuşaklara hazırlamak istediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Eğitimden sağlığa, spordan sosyal politikalara, iletişimden kırsal altyapıya hayatın her alanında insanlarımızın hayatına dokunuyoruz. Hep beraber canla, başla mücadele ediyoruz. Çalışmaların sonucunda Van'ımızın imarı ve inşası daha güzel noktalara gelecek. Sağlıkla ilgili çok güzel yatırımlar olacak. Birkaç müjdeyi paylaşayım. 2024'te Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ek olarak 800 yataklı büyük bir kompleksin temeli atılacak. Güzel bir yatırım olacak. Edremit'e 58 ünitelik Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak. İpekyolu Bostaniçi Mahallesi'nde 150 yataklı hastane yapılacak. Eski Askeri Hastanenin bulunduğu yere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa edilecek."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de nitelikli diş hekimleriyle hastalara üst düzey sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Önceki yıllarda yetiştirdikleri yüzlerce hekim ve akademisyenin, sağlık sektörüne önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Şevli, "Van ve çevre illerdeki klinik hizmeti veren tek diş hekimliği fakültesi olarak, yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip bölgeye, güçlü bir akademik kadro ve üstün teknolojik donanımlı kliniklerimizle hizmet veriyoruz. Ancak artan öğrenci sayımıza ve hasta yoğunluğumuza rağmen, şu anki fiziki şartlarımız gereksinimlerimizi karşılamada yetersiz kalmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Şevli, şöyle devam etti:

"Diş Hekimliği Fakültemizin birinci ve ikinci sınıf öğrencileri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde teorik dersleri almakta ancak yeni binamızla birlikte kendi fakültelerinde daha iyi koşullarda eğitim alacaklar. Günlük hasta girişinin 600'ün üzerine çıktığı fakültemizde, yeni binamız sayesinde hasta tedavi hizmetlerimizi vatandaşımıza en iyi şekilde sağlayacağız. Tüm birimlerimizi özellikle de topluma doğrudan fayda sağlama potansiyeli olan sağlık hizmetlerimizi çağa uygun şekilde güçlendirmeye devam edeceğiz. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yeni binamızın üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Vali Yardımcısı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve kurum müdürleri katıldı.