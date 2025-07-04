'USHAŞ Plus' ile yerli ve milli ürünler uluslararası alıcılara sunulacak

ULUSLARARASI Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, "USHAŞ olarak sağlık ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak yeni bir dijital platform üzerinde çalışıyoruz. 'USHAŞ Plus' isimli bu portalda Türkiye'de üretilen yerli ve milli ürünler uluslararası alıcılara sunulacak" dedi.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Ankara'da sağlık muhabirleriyle ile kahvaltıda buluştu. Ünver, USHAŞ'ın çalışmalarına ilişkin, "USHAŞ, 2019 yılında kuruldu. Pandemi döneminde aslında kritik bir görev üstlenmiş. Kurulurken kamu sermaye şirketi olması nedeniyle, kamu refleksiyle hareket etsin ama özel sektör gibi de hızlı aksiyon alsın diye modellenmiş bir sistem, vizyonel bir sistem. Her ne kadar anonim şirket olarak ifade edilse de Sağlık Bakanlığı'nın özellikle sağlık turizminde, birçok alanda, özellikle uluslararası sağlık hizmetleri konusunda çok daha proaktif ve hızlı hareket etmesini kurguladığı bir kurum" dedi.

'TÜRKİYE'NİN HEDEFİ 20 MİLYAR DOLAR'

Ünver, göreve geldiği 10 ay boyunca birçok çalışmaya imza attıklarını söyleyerek, "Bana göre yaptığımız en önemli iş, algıyı değiştirmek. Durağan, stabil, çok aktif olmayan USHAŞ, sahada daha çok regüle edici, düzenleyici rolüyle ama diğer taraftan da hem ilaç tarafında hem tıbbi cihaz tarafında hem eğitim tarafında hem bilgi sistemleri tarafında daha proaktif olan bir USHAŞ. Şimdi USHAŞ'ın faaliyet alanlarına baktığımız zaman aslında sağlık turizmi ağırlıklı ve sağlık turizmi dendiğinde USHAŞ aklımıza geliyor. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı işin merkezinde. Yurt dışı dediğimiz için Dışişleri Bakanlığı'nın rolü var. Vize konusunda İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin bu noktada rolü var. Yaşlı turizmini koyduğumuz zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın rolü var. Eğitim konusunu işin içerisine koyduğunuz zaman YÖK'ün (Yükseköğretim Kurulu) rolü var. Maliye Bakanlığı'nın rolü var. Eğer biz bunu hizmet ihracatı olarak değerlendirirsek, 2024 yılında yaklaşık 1,5 milyon sağlık turistinin ülkeye geldiğini, 3 milyar dolar da gelir üretildiğini düşünürsek ve 2023 ve 2028 yılındaki stratejiye baktığımızda da Türkiye'nin hedefinin 20 milyar dolar olduğunu ifade ederiz. Sağlık turizminde Türkiye dünyada ilk beşte" diye konuştu.

'DEZANFORMASYONLA İLGİLİ EKİP OLUŞTURDUK'

Sağlık turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünver, "Burada medikal turizm, termal turizm, engelli turizmi, 3'üncü yaş dediğimiz yaşlılık turizmi ve son zamanlarda kamuoyunda çok duyuyorsunuz 'longevity' ifadesini, 'sağlıklı yaşam' dediğimiz kavramları da sağlık turizmi içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Belki buna sporcu sağlığını da eklemek lazım. Burada dünyada medikal turizmde yaklaşık üretilen değer 100 milyar dolar. Termal turizmde üretilen değer 98 milyar dolar. Yaşlı turizmiyle alakalı, 3'üncü yaşla ilgili konuştuğumuz rakamlar 68-70 milyar dolar civarında. Engelli turizmiyle alakalı bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bu bir farkındalık. Bununla ilgili spesifik, yapılmış bir çalışma yok. Ama longevity, sağlıklı yaşamla ilgili yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar gibi bir değer var dünyada. Bunun sağlık kısmı 300-400 milyar dolar arası ifade ediliyor. Bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldığımız dönemler oluyor. Bununla ilgili de biz USHAŞ içerisinde dezenformasyonla ilgili mücadelenin yapıldığı bir ekip oluşturduk. Çünkü sağlık turizminde bir hasta bile olsa, uluslararası alanda bu yanlış aksettirilebiliyor" dedi.

'USHAŞ PLUS YOLDA'

HealthTürkiye platformuna üyeliği zorunlu hale getirerek sektördeki kayıt dışılığı engellemeyi hedeflediklerini açıklayan Ünver, 12 ülkenin vatandaşlarına bu platformu kullanmalarını önerdiğini söyleyerek, "Bu platform sayesinde sadece denetlenen ve kriterlere uyan kurumlar faaliyet gösterebilecek. Merdiven altı tabir edilen yapılarla mücadelede önemli bir adım bu. USHAŞ olarak sağlık ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak yeni bir dijital platform üzerinde çalışıyoruz. 'USHAŞ Plus' isimli bu portalda Türkiye'de üretilen yerli ve milli ürünler uluslararası alıcılara sunulacak. Ayrıca nadir ilaçlara erişim gibi konularda otomasyon sistemi de geliştiriyoruz. Türkiye'den yurt dışına açılan sağlık kurumları ve firmaların finansal risklerini azaltmak adına garantörlük mekanizması kurduk. Özellikle ödeme sistemlerinin güven vermediği ülkelerde Türk firmalarının haklarını koruyacağız. Eğer karşı taraf ödemezse biz devreye girip ödemeyi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'HEALTHTÜRKİYE'YE ÜYE OLMAYANLAR KAYIT DIŞI SAYILACAK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde tanıtım çalışmalarını artıracaklarını belirten Ünver, "GoTürkiye platformu üzerinden sağlık turizmi de tanıtılacak. Ayrıca THY (Türk Hava Yolları) ile ortak tanıtım kampanyaları yürütüyoruz. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen gibi noktalarda sağlık turizmine özel bilgilendirmeler yapılacak. USHAŞ'ın son 10 ayda en yoğun temasta bulunduğu ülke İngiltere. İngiltere'de sağlık sisteminin kısa vadede iyileşmesi beklenmiyor. Bu da Türkiye'ye olan talebi artırıyor. Gelen turistler yalnızca tedavi değil, check-up, estetik ve sağlıklı yaşam amaçlı da Türkiye'yi tercih ediyor. 26 Eylül itibarıyla HealthTürkiye platformuna üye olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyeti gösterilmeyecek ve bu kurumlar kayıt dışı sayılacak. Plazalarda yetkisiz olarak faaliyet gösteren kişi ve kurumlarla ilgili yasal süreç başlatılacak" dedi.