Muğla'da Turunçgil Üreticilerine 8 Bin Biyoteknik Mücadele Tuzağı Dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, turunçgil üretiminde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen biyoteknik mücadele çalışmaları kapsamında Köyceğiz ilçesi Zaferler Mahallesi'nde Akdeniz Meyve Sineği Tuzak Dağıtım Programı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, bitki koruma uygulamalarında sürdürülebilir ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin önemine dikkat çekerek, 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya alınan B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru dozda ve doğru hedefe yönelik kullanılmasının sağlandığını, satış ve kullanım süreçlerinin kayıt altına alınarak izlenebilirliğin güçlendirildiğini ifade etti. Baydar, üreticilerin ÇKS, TÜKAS ve KOBÜKS kayıtlarını güncel ve doğru tutmalarının, bitki koruma ürünlerine sorunsuz erişim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muğla'da yaklaşık 107 bin dekar alanda 158 bin ton turunçgil üretimi yapıldığını belirten Baydar, ilin limon ve greyfurt üretiminde Türkiye'de dördüncü, portakal üretiminde beşinci sırada yer aldığını, mandalina üretiminde ise ilk 10 il arasında bulunduğunu söyledi. 2022 yılında coğrafi işaret tescili alan Köyceğiz Portakalı'nın bölge tarımı için önemli bir değer olduğuna işaret eden Baydar, Muğla'nın kaliteli sofralık turunçgil üretimi ve ihracat potansiyelini daha da geliştirmek amacıyla sektör paydaşlarıyla birlikte bir eylem planı hazırlığı yürüttüklerini ve bu kapsamda çalıştay düzenlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Turunçgil üretiminde Akdeniz meyve sineğinin en önemli zararlılardan biri olduğunu belirten Baydar, entegre mücadele prensipleri doğrultusunda biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilen bütçeyle 2026 yılı Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü Programı kapsamında 8 bin adet Akdeniz Meyve Sineği biyoteknik mücadele tuzağı ile 20 bin adet siyah çöp poşeti üreticilere dağıtıldı.

Ayrıca zararlılarla mücadelede kullanılan yazlık ve kışlık mineral yağlar, kükürt ve portakal yağı uygulamalarına yönelik projelerin de üreticilere önemli katkı sağladığını belirten Baydar, Bakanlık tarafından biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulamalarının desteklendiğini, örtü altı üretimde dekara 4 bin 650 TL, açık alan üretiminde ise dekara 1 bin 550 TL destekleme verildiğini hatırlattı.

Program kapsamında üreticilere Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede tuzakların doğru kullanımı ve kültürel mücadele yöntemleri hakkında teknik bilgilendirme yapılırken, 8 bin biyoteknik mücadele tuzağının dağıtımı gerçekleştirildi. Yetkililer, biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılmasının, doğanın korunmasının, kalıntısız ve güvenilir gıda üretiminin desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı