Türk Patent ve Marka Kurumu'na yerli ve milli yoğurt mayası için başvuru yapıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Hayvansal Gıda Yem Araştırmalar Daire Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu elde edilen yerli ve milli yoğurt mayası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat yapıldı. Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül, "Yoğurt, Türk ürünü olarak bilinir ama mayayı dışardan alıyorduk. Eğer bir olumsuzluk olmazsa 1 yıl sonra kendi ürünümüz olan mayayı üreteceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümleri tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Türkiye 1'inci Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül, milli ve yerli yoğurt mayası ile peynir envanteri çalışmaları hakkında bilgi verdi. DHA muhabirinin sorularını cevaplandıran Ramazan Bülbül, Türk kültürünün önemli yiyeceklerinden olan yoğurtta, yerli ve milli maya üretimi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde Türkiye'de üretilen yoğurtlardan örnekler topladıklarını belirten Bülbül, "Yoğurt Türk ürünü olarak bilinir ama mayayı dışarıdan alıyorduk. Bine yakın ürün içinde tat ve aroma olarak damak zevkimize uygun olanı uzmanlarımız tarafından belirlendi. Yaptığımız çalışma sonucu elde ettiğimiz kendine has aroması olan mayayı belirledik. Elde edilen yerli ve milli yoğurt mayasına patent alınması için TAGEM Transfer Ofisi kanalıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat ettik. Böylelikle milli maya için patent süreci başladı. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre incelenen mayada patent işlemi yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Patent başvurumuzun üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Yaklaşık 1 yıllık sürenin ardından eğer itiraz olmazsa milli ve yerli yoğurt mayasını üretmeye başlayacağız. Türkiye kendine has aroması olan mayayı oluşturacak. Tamamen kendi ürünümüzü, kendine has aroması olan mayayı üreteceğiz" diye konuştu.

'D VİTAMİNLİ MAYA KONUSUNDA ÖZEL BİR FİRMAYLA ÇALIŞIYORUZ'

Özel sektörle iş birliği yaparak sektöre katkı sağladıklarını belirten Ramazan Bülbül, hamur işlerinde kullanılmak üzere D vitaminli maya üzerinde çalıştıklarını bildirerek, "Gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar olsun bu konularda çalışıyoruz. Bu konuda bir ürünümüz çıkmak üzere. Hamur işleri için D vitaminli maya konusunda özel bir firmayla çalışıyoruz. Çocuklara kış aylarında anneleri kek, börek yapıyor. Bu ürünlerde anneler normal maya kullandığı için çocuk D vitamini alamıyor. Bizim çıkaracağımız maya ile çocuk D vitamini almış olacak. Grip gibi hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelecek" dedi.

'YAKLAŞIK 200 ÇEŞİT PEYNİRİ TESPİT ETTİK'

Türkiye'nin peynir envanterini çıkardıklarını da belirten Bülbül, şunları söyledi:

"Geleneksel peynirlerin envanterini çıkarıyoruz. Bu konu hükümet programında da vardı. Yaklaşık 200 çeşit peyniri tespit ettik. Şimdi bunların kimyasal fiziksel analizi yapılıyor. Kasım ayı sonuna kadar tamamladıktan sonra lansmanı yapılacak. Artık, bizim de Hollanda, Fransa gibi peynirlerimiz tanınmış olacak. Peynirlerin özelliklerini ve nasıl yapıldığını da katalogla hazırlayıp sunacağız."