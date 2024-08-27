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Şırnak'ta mayına basarak gazi olan Hasan Kocamaz'a yeni nesil diz protezi takıldı

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ŞIRNAK'ta 2007 yılında terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basıp 2 bacağını dizinin üstünden kaybederek gazi olan Hasan Kocamaz'a (38) Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni nesil mikroişlemcili diz protezi takıldı.

ŞIRNAK'ta 2007 yılında terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basıp 2 bacağını dizinin üstünden kaybederek gazi olan Hasan Kocamaz'a (38) Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni nesil mikroişlemcili diz protezi takıldı. Kocamaz, bu yeni nesil diz eklemi sayesinde daha dengeli ve doğal bir şekilde desteksiz yürümeye başladı.

Hasan Kocamaz, vatani görevi için gittiği Şırnak'ta, 7 Nisan 2007 tarihinde terör örgütü PKK'nın döşediği mayına basıp 2 bacağını dizinin üstünden kaybedince gazi oldu. Şırnak Askeri Hastanesi'nde 10 gün bitkisel hayatta kalan Kocamaz, daha sonra Ankara'ya sevk edildi. Kocamaz'a Ankara'da geçirdiği 15 ameliyatın ardından 2009 yılında Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mekanik kontrollü diz protezleri takıldı. Ancak buna rağmen koltuk değnekleriyle yürüyebilen Kocamaz'a gelişen teknolojinin ardından yine aynı hastanede yeni nesil mikroişlemcili diz protezi takıldı. Bu eklem sayesinde daha dengeli ve doğal yürüyebilen Gazi Kocamaz, artık desteksiz yürüyebildiğini söyledi.

'4 YILDIR VOLEYBOL OYNUYORUM'

Hasan Kocamaz, "Askere gittiğimizde gazi olmak hiç aklımıza gelmiyordu. 'Şehit olur muyuz' diye düşünüyorduk. Vatanımıza, milletimize bir borcumuz vardı. Onu da ödediğimizi düşünüyorum. Bugün ülkemiz aynı durumda olsa tekrardan gitmeyi düşünebilirim. Afrin Harekatı başladığında da 'tekrar gitmek istiyorum' diye e-Devlet'ten müracaatımı yapmıştım. Gazi olduktan sonra önce evliliğim beni hayata bağladı, ikinci şey ise spor oldu. Oturarak voleybol takımındayım. Aktif bir şekilde sporuma devam ediyorum. 4 senedir voleybol takımının içerisindeyim" dedi.

'O GÜN TEKRAR DOĞDUM'

Gazi olduğu günü doğum günü olarak nitelendirdiğini belirten Kocamaz, "Yani ben o gün tekrardan doğdum. Yavaş yavaş, yalpalayarak, evrim değiştirerek tekrar ayağa kalktığımı düşünüyorum. Yaralandıktan sonra gözümüzü rehabilitasyon merkezinde açtık. Bizi ilk hayata bağlayan yer aslında burası; sonra ailem, arkadaşlarım, çevrem bize destek oldular. Burası tam engelliye göre bir mimaride tasarlanmış, tüm kolaylıklar sağlanıyor. Sivil hayata çıkmadan önce çok iyi bir rehabilitasyondan geçtiğimiz için ayrıca sivil hayata alışmakta bir zorluk yaşamadım. Tabii bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü'nde işe başlamamın da bir etkisi oldu" diye konuştu.

'ZORU KOLAY GİBİ GÖSTEREN HASTALAR'

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman fizyoterapist olarak çalışan Ceren Kuzu ise Kocamaz'ın tedavi süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Kuzu, "Başta gazi Hasan Bey olmak üzere bizim hastalarımız, aslında zoru kolay gibi gösteren hastalar. Çünkü protezle yürümek, hele çift bacak protezle yürümek oldukça zor bir aktivite. Bunu başarmak için de uzun yıllar devam eden bir rehabilitasyon sürecinden geçiyorlar. Sürecin önemli bir diğer parçası, hatta belki de temeli; aslında iyi bir proteze sahip olmak. Hasan Bey ilk yaralandığı dönemlerde mekanik kontrollü, daha basit, 'konvansiyonel' denilen diz protezlerini kullanıyordu. Ama yakın zamanda kendisine mikroişlemci kontrollü, yeni nesil bir diz eklemi uygulandı. Bu eklem sayesinde çok daha doğal ve çok daha dengeli bir yürüyüşe sahip olabildi. Normal şartlarda çift bacak proteziyle yürümek oldukça zordur, destek kullanmadan yürümek ise neredeyse imkansıza yakındır. Bu mikroişlemcili diz eklemi, kişinin üzerindeki ağırlığını, bacağın açılarını hesap ederek sanki biyolojik bir dizmiş gibi bükülüp açılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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