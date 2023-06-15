Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın Sağlığı Etkinliği Düzenledi

Tarsus Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 'Sağlıklı Kadın, Sağlıklı Toplum' projesi kapsamında kadınlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Kadınların, kadın hastalıklarına karşı farkındalığını artırmak ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Karageçit Mevkii'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Kadının Sözü Derneği üyelerine ve Güner Yüksek (Hala) Kadın Yaşam Destek ve Dayanışma Merkezi kursiyerlerine, Dr. Füsun Kaleli tarafından kadın kanserlerinin riskleri, tanımları ve önlemleri anlatıldı.

Tarsus Belediyesi kadınların sağlık konusunda farkındalığını artırmak amacıyla uzmanlar eşliğinde eğitim içerikli etkinlikler düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Erken Teşhis, Hayat Kurtarır' mottosu ile Karageçit Mevkiinde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Tarsus Belediyesi Kreş Müdürü Doktor Füsun Kaleli'nin anlatımı ile 'Kadın Hastalıkları, Kadın Kanserleri ve Menopoz dönemi' hakkında farkındalık artırıcı bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Kadın sağlığı etkinliği ile kadınların sağlık hizmet sunucularından etkin yararlanmalarını ve doğru bilgilere erişimini sağlamak hedeflendi. Ayrıca kadınların koruyucu sağlık bilgilerini geliştirmek, sağlık ve kamu hizmet taleplerini arttırmak, günlük hayatta uyguladıkları riskli sağlık davranışlarının yerine doğru sağlık davranışları geliştirmek, aile ve toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, ailelerin sağlık bilincini yükseltmek ve yaşam kalitesini geliştirmek amaçlandı. Proje kapsamında bilgilendirme toplantılarına devam edilecek.

"BİZLER BELEDİYEMİZİN BU TÜR HİZMETLERİ İLE ADETA HAYATA BAĞLANIYOR, KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Kadınlar etkinlik ile hem doğanın tadını çıkardı hem de bilinçlendirildi. Etkinlik için Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a teşekkür eden katılımcılar, "Başkanımız Haluk Bozdoğan'ın doktor olması vesilesi ile sağlık konusunda bu tarz farkındalık arttırıcı eğitimlere verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Bizler belediyemizin bu tür hizmetleri ile adeta hayata bağlanıyor, keyifli vakit geçiriyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze ve Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.