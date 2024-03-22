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Spor Kazası Geçiren Bayburtlu Eser Ozulu, Yapılan Operasyonla İyileşti

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Bayburtlu 39 yaşındaki Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasından 3 yıl sonra sağ dizinde çoklu bağ kopması şüphesi ile yönlendirildiği Trabzon'daki hastanede yapılan operasyonla iyileşti.

Kars'taki bir merkezde 2021'de kayak yaptığı sırada dizinden yaralanan Ozulu, tedavi görmesine rağmen iyileşemedi.

Ozulu, şikayetlerinin artmasının ardından çoklu bağ kopması şüphesiyle Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne yönlendirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerim Öner'in muayene ettiği Ozulu'nun sağ dizinde çoklu bağ kopması olduğu belirlenerek ameliyatına karar verildi.

Öner ve ekibi tarafından ameliyat edilen Eser Ozulu, devam eden tedavi sürecinde koltuk değneğinden destek alarak yürüse de çektiği acılardan kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Çoklu bağ yaralanmasını belirlemek için hassas diz muayenesi çok önemli"

Doç. Dr. Kerim Öner, AA muhabirine, hastanın 3 yıl önce geçirdiği kaza sonrasında çoklu bağ yaralanması geçirdiğini ancak bunun belirlenmediğini söyledi.

Bu süreçte hastanın dizinde dönme, kayma, güvensizlik hissinin devam ettiğini belirten Öner, "3 sene boyunca hastamız çeşitli yerlere gitti, 3 MR çekildi. Sistemde o MR'lar mevcut ancak hastada direkt MR'da saptanan net bulgular yoktu." dedi.

Öner, çoklu bağ yaralanmasını belirlemek için hassas diz muayenesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çoklu bağ yaralanmaları aslında aşikardır. Hastamızda ön ve arka çapraz bağlarla ilgili muayenemiz netti ancak iç yan bağlarla ilgili muayenemiz çok net değildi. Yani hassas bir muayeneyle belirlenebilecek bir yaralanmaydı ancak 3 sene boyunca atlanmış oldu. Hastamız 3 senenin sonunda bize başvurdu."

Gerekli muayene yapıldıktan sonra teşhisi koyduklarını anlatan Öner, "Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ ve iç yan bağ yaralanması mevcuttu. Bununla ilgili kısa bir ameliyat hazırlığıyla artroskopik rekonstrüksiyonlarını gerçekleştirdik. Şu anda hastamızın yüzü gülüyor, takiplerimiz de iyi olacak inşallah." diye konuştu.

Öner, çoklu bağ yaralanması ameliyatının zorluklarına dikkati çekerek, "Çoklu bağ rekonstrüksiyonu teknik olarak zorluklar içerir. Bunların tedavisinde biz de zorlanıyoruz, hasta için de kolay olmuyor. Takip süreci de kolay değil. Gerçekten iyi yönetilmesi, hassas davranılması gereken bir ortopedik patolojidir." ifadelerini kullandı.

"Ameliyat olduğum saatten itibaren çok rahatım"

Dizindeki sorunlardan kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Eser Ozulu, geçirdiği spor kazasının ardından 3 yıl yürümekte büyük zorluk çektiğini, ilaç kullandığını ancak iyileşemediğini söyledi.

Gördüğü tedavilerden yanıt alamadığını dile getiren Ozulu, "Tedavimin üçüncü yılında son doktorum çoklu bağ kopma ihtimalini söyledi ve bizi Kerim Öner hocamıza yönlendirdi." dedi.

Ozulu, tanı konulmasının ardından 2,5 saatlik ameliyat geçirdiğini belirterek, "Kerim hocamız sağ olsun beni ameliyat etti. Ameliyat olduğum saatten itibaren çok rahatım. Büyük bir ameliyat olmasına rağmen o gece bile çok rahat uyudum, öyle büyük ağrılar da çekmedim. Mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sağlık

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