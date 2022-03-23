Son dakika haber | Uzmanı uyardı: Bahar yorgunluğu ani öfke patlamalarına neden olabilir

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - Bahar yorgunluğunun kişide biyolojik ve psikolojik etkiler yarattığını söyleyen Uzman Klinik Psikolog ve Sinir Bilim Uzmanı Deniz Oğur Yiğit, bahar yorgunluğunu isteksizlik, yorgunluk ve halsizlik hali olarak tanımladı. Yiğit, "Bahar yorgunluğu, çok uzun süreli olmamakla beraber akut bir dönemdir. Ortaya çıkış şekli; enerji azlığı, halsizlik, yorgunluk, duygu durumsal dengesizlikler, ani öfkeler, tek başına kalma isteği ile kendini göstermektedir" dedi.

VM Medical Park Maltepe Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog ve Sinir Bilim Uzmanı Deniz Oğur Yiğit, mevsim geçişlerinde sık karşılaşılan bir durum olan bahar yorgunluğu ile ilgili uyarılarda bulundu.

BİREYDE HALSİZLİK VE İSTEKSİZLİK OLABİLİR

Bahar yorgunluğunun vücudu etkileyebileceğine değinen Uzman Klinik Psikolog Yiğit, "Bahar yorgunluğuyla beraber halsizlik ve isteksizlik durumunun yanı sıra motivasyonun da azalması sonucunda fiziksel hareketlerde yavaşlama görülebilir. Bahar yorgunluğu hisseden bireyleri dışarıdan gözlemlerken normal hareket hızlarına göre daha yavaş hareket ettiklerini görebiliriz. Dalgınlık, konsantrasyon bozukluklarıyla da kendisini göstermeye başlayabilir" diye konuştu.

FARKLI HASTALIKLARLA KARIŞTIRILABİLİR

Bahar yorgunluğunun başka psikolojik hastalıklarla da karıştırılabileceğini söyleyen Yiğit, "Bahar yorgunluğunun belirtilerinin bir kısmı uzun süre strese maruz kalma sonucunda kişide görülen psikosomatik şikayetlerle karıştırılabilir. Burada süreyi iyi takip etmek gerekir. Belli bir süre sonra belirtilerin şiddeti azalmamakla beraber artıyorsa ve sosyal uyumu bozuyorsa depresyon, anksiyete gibi birtakım bozukluklarla karıştırılabilir. Ama önemli olan, süreyi ve semptom şiddetini iyi takip etmektir. Bunun dışında metabolik birtakım rahatsızlıklarla da karıştırılabilme ihtimali vardır, bu konuda da iç hastalıkları hekimlerinden destek alınması önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

VİTAMİN TAKVİYELERİ ALINABİLİR

Genellikle mevsim geçiş dönemlerinde sık karşılaştığımız bir durum olan bahar yorgunluğunun, başlangıç zamanının kişiden kişiye değişiklik gösterebildiğini dile getiren Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, şu bilgileri paylaştı:

"Kişinin sağlık durumu, kilosu, psikolojik durumu, herhangi bir tıbbi hastalığın olup olmaması da bu durumda belirleyici olabilmektedir. Egzersiz yapmak bu süreci en hafif şekilde atlatmanıza yardımcı olacaktır, bunun yanı sıra vitamin takviyeleri almak da destekleyici olmaktadır. Probiyotik kullanımı oldukça önemlidir. Probiyotik kullanımıyla bağırsaktaki serotonin (mutluluk hormonu) miktarını artırmaya yönelik destekleyici yaklaşımlarla bu dönemlerde ruhunuzu ve bedeninizi birazcık daha rahatlatabilirsiniz. Geçmeyen ve belirtilerin şiddetlendiği durumlarda uzman kişilere başvurmak önemlidir."

DEPRESYON VE ANKSİYETEYE DÖNÜŞEBİLİR

Bahar yorgunluğunun sadece depresyona değil, panik atak ve anksiyete bozuklarına da bir dönüş sağlayabileceğine dikkat çeken Yiğit, "2 haftanın üzerinde şiddetli var olan mutsuzluk, huzursuzluk, öfke hali, panik hali, zaman zaman gelen intihar düşünceleri, değersizlik duygusu gibi durumlar görüldüğünde psikiyatri polikliniklerine başvurularak burada semptomların ayırıcı etkisini değerlendirmek gerekmektedir. Böylece ilerleyen dönemlerde daha kronik ve ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların önüne geçilebilir" dedi.

BESLENME DÜZENİ VE HAREKETLİ YAŞAM FAYDA SAĞLAYABİLİR

Beslenmenin bahar yorgunluğu tedavisinde önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Yiğit, "Beslenmenin düzenlenmesi için birtakım girişimlerde bulunulabilir. Egzersiz ve hareket öncelikli olmakla beraber özellikle B ve C vitamini takviyelerinin kullanımı önemli olacaktır. Kişiler, birtakım tahlillerle de yapılması gereken durumlarla ilgili hekimlerinden destek alabilirler. Beslenme şekli değişmesine, egzersizler uygulanmasına ve stres faktörlerini (iş yoğunluğu vs.) kişi azaltmasına rağmen azalma ve rahatlama görülmüyorsa uzmana görünmek bireylerin psikolojik ve fiziksel sağlığı için faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık