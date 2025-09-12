Şap Hastalığına Karşı Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

TARIM ve Orman Bakanlığı Türkiye Şap Enstitüsü Müdürü Ertan Ağtürk, şap hastalığı için yapılan aşılama çalışmalarına ilişkin, "Sahaya aşı gittikçe, aşılama oranı arttıkça, hastalık mihraklarımız azalmaya başlıyor. Son dönemlerde de azaldı, 'minimuma indi' diyebilirim. Çünkü biz yaklaşık olarak 13 milyon 763 bin doz aşı ürettik, hepsini sahaya sürdük" dedi.

Şap Enstitüsü Müdürü Ertan Ağtürk, enstitüde yürütülen çalışmalar, aşı üretim aşamaları ile ilgili açıklama yaptı. Ağtürk, aşılar sahaya ulaştıkça şap hastalığı miktarının azaldığını belirterek, "Sahaya aşı gittikçe, aşılama oranı arttıkça, hastalık mihraklarımız azalmaya başlıyor. Son dönemlerde de bayağı azaldı, 'minimuma indi' diyebilirim. Çünkü biz yaklaşık olarak 13 milyon 763 bin doz aşı ürettik. Bunun hepsini sahaya sürdük" diye konuştu.

'AZERBAYCAN'A 10 MİLYON 815 BİN DOZ İHRACAT YAPTIK'

Aşılamaların devam ettiğini ifade eden Ağtürk, 1 milyon 300 bin doz aşıyı daha yakın zamanda sahaya süreceklerini söyledi. Hayvan popülasyonunun yüzde 100'e yakınının bir sonraki aşılama döneminde aşılanmış olacağını aktaran Ağtürk, "Aşılamamız için bakanlığımızın yapmış olduğu ilkbahar ve sonbahar kampanyası vardır. Çünkü inaktif bir aşı üretiyoruz. İnaktif aşıların koruyuculuğu 6 ay, 8 ay kadar oluyor. Bundan dolayı da 6 ayda bir aşının tekrarlanması gerekiyor. Bakanlığımız da bununla ilgili tedbirleri alıyor. Bir ilkbahar, bir sonbahar kampanyası yapıyoruz. Tüm ruminantların, yani sığırların hemen hemen hepsini ülke genelinde aşılıyoruz. Azerbaycan'a ihracatımız bu sene de oldu. 4-5 yıldır ihracat yapıyoruz. Azerbaycan'a 2024 yılında, 10 milyon 815 bin doz aşı ihracatı yaptık. Bakanlığımızın talimatıyla Gürcistan'a da aşı ihracatımız olacak. Ülkemizin tüm aşı ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. İhtiyacımızı karşıladıktan sonra diğer ülkelere aşımızı veriyoruz" dedi.

'DÜZENLİ AŞI ÖNEMLİ'

Ağtürk, şap hastalığı ve aşılanma konusunda çiftçilerin de tedbir alması gerektiğine dikkat çekerek, "Bakanlığın tedbir alması yetmiyor. Hastalık görüldüğünde hasta olan hayvan sürüden ayırılmalı. Hasta hayvanla ilgilenen insanla hasta olmayan hayvanla ilgilenen insanın da ayrı olması gerekiyor. Düzenli aşı yaptırmalar çok önemli. Aşı karşıtları var, 'Aşı yaptırmayın aşı hasta ediyor' diyorlar. Bunlar yalan yanlış bilgiler. Vatandaşımız da yanlış yönlendiriyor. Hayvanların hastalanmasına da sebep oluyor ve bu da ekonomik kayıplara sebep veriyor. Bundan dolayı da çiftçilerimizin bizim gelen resmi arkadaşlarımıza, teknisyenlerimize güvenmeleri, itimat etmeleri ve aşılarını canıgönülden yaptırmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.