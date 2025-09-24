Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin İlaç Üretim Kapasitesini Açıkladı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD programı kapsamında New York'ta, Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA–AmCham) tarafından düzenlenen resepsiyona katıldı. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) üzerinden yapılan yasal düzenlemelere dikkat çekerek, "TÜSEB'le iki kanun çıkarttık. Bunların bir tanesi şu; TÜSEB'in ortak olduğu bilimsel çalışmalarla ilgili bütün hasta maliyetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) karşılıyor. Dünyada böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilaç üretim kapasitesine işaret eden Memişoğlu, "1900'lü yıllardan beri Türkiye ilaç üretiyor esasında, molekül üretmiyoruz. Bugün Türkiye'de kullanılan ilaçların yüzde 94'ünü Türkiye'deki fabrikalarda üretiyoruz. ve bu fabrikalarda dünyanın, Amerika ve Avrupa'nın çok bilinen firmalarının ilaçları da üretiliyor" dedi.

Üretim tesislerinin uluslararası standartların üzerinde olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "GMP dediğimiz iyi laboratuvar ve üretim uygulamaları, dünya standartlarının üstünde üretebilecek tesisleri olan bir ülkeyiz biz. Dünyanın en iyi laboratuvarlarına ve ilaç üretim tesislerine sahibiz" diye konuştu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Avrupa ile uyumlu bir yapıda olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "TİTCK-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, EMA-Avrupa İlaç Ajansı'yla entegre ve sertifiye bir kurumdur. Yani TİTCK'nin verdiği 'ilaç üretebilir' ve 'bu kalitelidir' dediği her şey Avrupa Birliği'nin (AB) standartlarıyla eş değerdir" dedi.

Geçen hafta açılışı yapılan Tekirdağ'daki Polifarma Ar-Ge Merkezi'ne de değinen Memişoğlu, "Geçen hafta sonu açtığımız fabrikayı gelip görmenizi isterim. Moleküler tedavi dediğiniz, genetik tedavi dediğiniz bugün tek kürü milyon dolar olan tedavileri, 2026 senesinde üretebilir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜSEB'in yeni girişimlerine değinen Memişoğlu, "TÜSEB, Kasım ayı sonu itibarıyla bir portal açıyor. Portalda; fikri olanla finansı olan, aynı zamanda sizler gibi üretici olanları bir araya getireceğiz" bilgisini paylaştı.

Aşı üretim planlarına ilişkin olarak, "Bugün Türkiye'de 14 aşıdan 10'unu üretmek için planlama yaptık" diyen Memişoğlu, gelecek hedeflerine dair ise "Sağlığın bu insan gücüyle ve bu altyapısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle sağlığın ithalatçısı değil, ihracatçısı olacağız" ifadeleri kullandı.

Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki konumunu da değerlendiren Bakan Memişoğlu, "Belki bugünden yarına olmayacak ama 10 sene sonra bu konuşmayı burada yine yapacağız inşallah, hep beraber göreceğiz. Türkiye bugün nasıl dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyorsa sağlıkla ilgili en çok üretimi yapan ülke olacaktır" dedi.