Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Çin Sağlık İşbirliğini Geliştireceğiz

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Çin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliğini çok daha ileriye getirmek. Çok daha her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı iş birliğini geliştirmek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şanghay Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Türkiye heyeti ve Çin firmalarının katılımıyla düzenlenen resepsiyona iştirak etti. Burada Çin iş insanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, resepsiyonda konuşma yaptı. Memişoğlu, "Çok değerli Çin ve Türkiye'nin iş insanları, bilim insanları ve yöneticileri, üç gündür Çin heyetiyle ve Çin'de görüşmeler yapıyoruz. Önceki gün Sayın Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı'yla ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Bugün de Şanghay'da birkaç ziyaret yaptık. Amacımız Türkiye ile Çin arasındaki sağlık iş birliğini çok daha ileriye getirmek. Çok daha her iki ülkenin kazanacağı, her iki ülkenin insanlarının ve tüm insanlığın kazanacağı iş birliğini geliştirmek. Bu seyahatimizde de şunu gözlemledik ki biyoteknolojisinden yapay zekasına, ilacından hizmetine, geleneksel tıptan eğitimine kadar Çin ve Türk insanlarının ve kurumlarının iş birliğini çok daha fazla artırmamız, her iki ülkeye de çok büyük kazançlar, çok büyük avantajlar getirecektir. Esasında ilişki bir şekilde kurulmuş ama bunun çok daha iyiye gitmesi için bizler, yöneticiler elimizden gelen desteği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu konuda ben herkesin farklı bir zaman dilimine girildiğini bilmesini istiyorum. Artık Türkiye ile Çin sağlık sistemi, sağlığın teknolojisi ve gelişimi ve eğitimi konusunda iş birliklerini çok daha fazla yapacaktır. Bugün Çin dünyanın en iyi teknolojilerini üretebilen, malzemelerini üretebilen, aynı zamanda kendi insanına sağlıklı yaşamayı öğreten bir ülke halinde. ve Asya'nın esasında lideri gibi gözüküyor. O nedenle bizler de eski komşuları olarak kültürü, gelenekleri benzer olan, esasında doğu toplumlarının batıdaki elçisi olarak onlarla iş birliğine hazırız. Bugün Türkiye 1900'lerin başından itibaren Avrupa standartlarında ve dünya standartlarında ilaç eczacılık kurumu olan, aynı zamanda gümrük birliği ile Avrupa'nın bir parçası olan ve sağlıkla ilgili de özellikle son 20 senede hem insan gücüyle hem de bilimiyle dünyaya örnek olan bir ülke haline gelmiş durumda. Her bir vatandaşına en iyi sağlık hizmetini her an ulaştırabilen, sadece bir vatandaşının bile senede 12 kez sağlık hizmetine ulaşabildiği, aynı zamanda dünyanın en iyi sağlık altyapısına ve bilişim altyapısına sahip olan bir ülkeyiz. 124 tıp fakültesiyle klinisyenlerinin ve klinik öncesindeki bilim insanlarının her türlü araştırma yapabilecek kabiliyeti olan, aynı zamanda da geleceğe daha çok üretim, daha çok yeni bir şeyler söyleme iddiasıyla hazırlanan bir ülkeyiz. Onun için Çin ile iyi ilişkiler kurarak esasında Çin'in bir köprüsü, aynı zamanda bizim açımızdan da Çin'in Avrupa'ya, bizim de Asya'ya ulaşımımızı ve insanlara daha faydalı olmasını sağlamak için çalışacağız. Bu konuda da bizler Bakanlık seviyesinde her türlü desteğe, her türlü yardıma hazırız."

Çin ve Türkiye'de iş yapmak, bilim üretmek isteyenlere seslenen Memişoğlu, "Bundan sonraki görev sizlerin. Bu sizler kimler? Sizler bilim üretmek isteyen insanlar, Çin'de iş yapmak isteyenler, Türkiye'de iş yapmak isteyenler, Türkiye'de bilim yapmak, araştırma yapmak isteyenler, Çin'de araştırma, bilim yapmak isteyen insanlarımız. Biz bunlarla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız. Her ülkenin de geçmişte birbirlerine bakış açısında bazı ön yargılar, bazı hassasiyetler olabilir. Ama bundan sonra bizler ve sizler en büyük görev olarak birbirimizi tanımak, bu aradaki bariyerleri, engelleri aşmaktır. Onun için de bizler, yöneticiler bunu aşmak için iradeyi ortaya koyuyoruz. Bundan sonra iş sizlerin, benim bahsettiğim gibi buradaki insanların. Sizler Çin ve Türkiye arasındaki sağlık iş birliğinin öncülerisiniz. Birçok insanı, birçok iş insanını, bilim insanını aynı zamanda üreticiyi bir araya getirecek sizlersiniz. Bundan sonra sizler bu görevi üstlendiniz. Bizler sadece size hizmet edeceğiz. Burada bizi ağırlayan başta otel yönetimi olmak üzere Sayın Büyükelçime çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımız burada, Yöneticilerimiz, Bakan Yardımcılarımız, TÜSEB Başkanımız, TİTCK-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanımız, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz, Ticaret Bakan Yardımcımız. Bu konuda bu toplantıların, bu ziyaretin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.