Motosiklet Kazasında Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 3 Hastaya Organ Bağışı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Osman Başpınar'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlayarak Başpınar'ın kalbi, karaciğeri ve böbreklerinin 3 hastaya can olduğunu açıkladı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, motosikletle otomobile çarptıktan sonra kamyonun altına sürüklenerek ağır yaralanan Osman Başpınar'ın (24) tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışlayınca Başpınar'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri 3 hastaya can oldu.

Kaza, 13 Eylül'de sabah saatlerinde Beydağı-Nazilli yolu üzerinde meydana geldi. Cam Fabrikasında çalıştığı öğrenilen Osman Başpınar, Bekirler Mahallesinden Kuyucak yönüne motosikletle giderken önce karşı yönden gelen otomobille çarpışıp ardından kamyonetin altına sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevke dildi. Ağır yaralanan Başpınar olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

ORGANLARI 3 HASTAYA HAYAT OLACAK

Başpınar'ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi organların bağışlanması istedi. Organların bağışa uygun olup olmadığının belirlenmesi için yapılan tetkiklerden sonra kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin bağışlanmasına karar verildi. Başpınar'ın kalbi, Antalya'ya, 2 böbreği İstanbul ve karaciğeri ise Denizli'de organ bekleyen hastalara gönderildi.