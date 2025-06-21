MHP'den Sağlıkta Yapay Zeka Vurgusu: 'Türkiye İçin İş Birliği'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir" dedi.

MHP Genel Merkezi Gün Sazak Konferans Salonu'nda, 'Sağlık Politikalarında Yapay Zekanın Yeri ve Tıbbın Geleceği' paneli düzenlendi. Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve çok sayıda partilinin yanı sıra Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Prof. Dr. Pınar Özışık, Dr. Ayşe Keleş ve Avukat Melisa Yıldız katıldı. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, çağın en değerli varlığın bilgi olduğunu kaydederek, "İnsanoğlu, tarihin birçok döneminde altın ve pırlanta gibi değerli madenlere ve minerallere değer verdi. Bugün ise çağımızın en değerli varlığı bilgi. Bilgiye erişim hızı inanılmaz boyutta. Bilgi, beraberinde risk ve fırsatları getirirken, aynı zamanda büyük bir tehdit altında. Erken yola çıkan ülkelerde ise çoktan bilgi üzerinde regülasyon çalışmaları yapmaya başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU HAMLELERİ BELİRLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Sağlık alanında yabancı ürün ve hizmetlere olan bağımlılığı azaltmanın, öncelikli amaçlarından biri olduğunu belirten Yurdakul, "Bunun için yüksek nitelikli insan kaynağımızı harekete geçirmemiz gerekiyor. Yüksek nitelikli bilim insanlarımız ve girişimcilerimize sağlanacak tam rekabetçi bir sağlık endüstrisinde, ülkemizin tüm dünyaya dudak ısırtacak hızla ilerleyebileceğimize inanıyoruz. Bu sayede dış bağımlılığımızın azaltılmasının yanı sıra, dünyaya sağlık endüstrisine özel ürün ve hizmet ihraç etme hedeflerimizin de gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. MHP olarak küresel gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz için doğru hamleleri belirlemeye devam ediyoruz. Nitekim panelimiz de bu amaçla yapılıyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN İŞ BİRLİĞİ DİYORUZ'

Sağlıkta yapay zeka kullanımının önemine dikkat çeken Yurdakul, yapay zeka ile tıp dünyasında daha hızlı ve daha doğru sonuçlar elde edilebildiğini, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasına olanak sağlandığını söyledi. Yurdakul, "Günümüzde yapay zekayı sağlık sektöründe birçok ülke kullanmaya başlamıştır. Üniversitelerdeki bilimsel bilgiye sahip hocalarımız, donanımlı ve dinamik Türk gençliği, özel sektörün girişimci ruhu, stratejik iş birlikleriyle birleştirilerek, ülkemizin teknoloji üssü olma hedefi hayata geçirilmelidir. Kısaca Türkiye için iş birliği diyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından panelistler, sunumlarını gerçekleştirdi.