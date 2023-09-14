Manisa'da Haşere İlaçlaması Sonrası Vatandaşlar Hastaneye Başvurdu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen haşere ilaçlamasından etkilenen bazı vatandaşlar kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumları iyi olan yaklaşık 10 kişi tedavi altına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen haşere ilaçlamasından etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde araç yardımıyla gerçekleştirilen ilaçlamanın ardından bazı vatandaşlar kusma, mide bulantısı ve boğaz yanması şikayeti yaşadı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla bazıları da bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şikayetleri bulunan yaklaşık 10 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.