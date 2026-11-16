Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı yeni fakülte açılmasına son verilmesini istedi

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Malatya Diş Hekimleri Odası Başkanı Miraçhan İnanmaz, Türkiye'de diş hekimliği fakültelerinin ve öğrenci kontenjanlarının plansız şekilde artırılmasının istihdam sorununa yol açacağını belirterek, yeni fakülte açılmasına son verilmesini istedi.

16-22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimliği Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan İnanmaz, bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 118. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türk Diş Hekimleri Birliğinin 48 oda bölgesinde 45 bini aşkın üyesi bulunduğunu kaydeden İnanmaz, kamuda çalışan ve oda üyeliği zorunluluğu bulunmayan diş hekimleriyle birlikte Türkiye'deki toplam diş hekimi sayısının 60 bine yaklaştığını ifade etti.

"Yeni fakülte açılmasına son verilmeli"

Türkiye'de 106 diş hekimliği fakültesi bulunduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık 47 bin diş hekiminin mezun olacağını aktaran İnanmaz, mevcut planlamanın devam etmesi halinde 2030 yılında diş hekimi sayısının 100 bine ulaşacağını söyledi.

Özellikle 2016 yılından itibaren yeterli öğretim üyesi ve insan gücü planlaması yapılmadan açılan fakültelerin bugünkü tabloyu ortaya çıkardığını belirten İnanmaz, yeni fakülte açılmasına son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

YÖK'e kontenjanların hızla düşürülmesi çağrısında bulunan İnanmaz, eğitime başlamamış fakültelerin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine dönüştürülmesini, öğretim üyesi açığı bulunan fakültelere ise gerekli akademik kadroların verilmesini istedi.

"Diş hekimi istihdam politikaları oluşturulmalı"

Sağlık Bakanlığına da çağrıda bulunan İnanmaz, önümüzdeki 5 yılın diş hekimi istihdam politikalarının oluşturulması ve atama sayılarının mezun sayıları dikkate alınarak planlanması gerektiğini kaydetti.

12. Kalkınma Planı'nda yer alan aile diş hekimliği uygulamasının yaygınlaştırılmasını isteyen İnanmaz, 10 bin diş hekimi atanması hedefinin de hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu hedefin kağıt üzerinde kalmaması çağrısında bulundu.

Özel sağlık kuruluşlarına destek çağrısı

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik denetimlerde uygulanan para cezalarının yüksek ve orantısız olduğunu savunan İnanmaz, cezaların düşürülerek muayenehane ve poliklinikler açısından daha kabul edilebilir seviyelere çekilmesini istedi.

Ekonomik şartlar nedeniyle özel sağlık kuruluşlarının ayakta kalma mücadelesi verdiğini belirten İnanmaz, KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi ve uygun şartlarda kredi imkanı sağlanması çağrısında bulundu. Kamuda görev yapan diş hekimlerinin randevu sürelerinin uzatılması, günlük baktıkları hasta sayısının azaltılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini de dile getiren İnanmaz, Bağ-Kur ve SGK'dan emekli olan diş hekimlerinin maaşları ile Emekli Sandığından emekli olanların maaşları arasındaki farkın giderilmesini istedi.

İnanmaz ayrıca, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda disiplin hükümlerine ilişkin yeni düzenleme yapılması ve hazırlanan taslağın TBMM'de yasalaşması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı