Kurbanlık Hayvan Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

KAYSERİ Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükbaş alıyorsanız fiziki özelliklerinin iyi olması lazım. Kör, topal, boynuzu kesik olmaması lazım. Bu tarz kurbanlıklar kurban olmaz. 2 yaşını doldurması lazım" dedi.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı'nın amacının dini vecibeyi yerine getirmek olduğunu söyleyen Başkan Aras, kurbanlık hayvanın fiziksel özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Aras, "Büyükbaş alıyorsanız fiziki özelliklerinin iyi olması lazım. Kör, topal, boynuzu kesik olmaması lazım. Bu tarz kurbanlıklar kurban olmaz. 2 yaşını doldurması lazım. En önemli noktalardan biri de bu. Belki vatandaşlarımız bunu bilmeyebilir ama veterinerden ya da başka bilen bir kişiden bu konuda destek alabilir. Burada kurban kesmenin amacı vasfına uygun olması lazım. Canlı kilogram kesim parçalama oranı 300-310 bin TL civarında. Hisse fiyatı da 20-35 bin lira arasında olmaktadır. Daha az hisse daha az fiyat almak demektir. Hisseler insanların bütçelerine göredir" dedi.

'BİLMEDİĞİNİZ YERLERDEN KURBAN ALMAYIN'

Aras, "Kurbanın sosyolojik boyutu da var. Burada amaç, ihtiyaç sahiplerine kurbanı dağıtmak. İnsanlar artık bağış yaparak kurbanda kolaya kaçıyor. Amaç burada et değil. Önemli olan kurbana dokunabilmek. Önemli olan kurbanı bütün vasıfları ile yerine getirebilmek. Kurbanı tatil olarak görmemek lazım. Artık insanlar 5 bin liraya yurt dışında kurban bağışı yapıp, geri kalan para ile tatil yapıyor. Bu da bizim gelenek ve göreneklerimizin unutulmasına neden oluyor. İnsanlar artık yurt dışında bağış yapıp, evine de 3-5 kilo et alıp, 'bu dini vecibeden kurtuldum' diyor. Burada amaç, dini sorumluluktan kurtulmak değil; bunu yaygınlaştırmak ve daha doğru şekilde yapmak. Hangi hayvanın nasıl kesildiğini ve nasıl dağıtıldığını bilmemiz lazım. Dernekler, vakıflar ya da marketler, 1 günde 2 bin hayvanı paketler halinde nasıl dağıtıyor? O kurban eti benim verdiğim paranın kurbanı mı? Harmanla şeklinde dağıtılıyor. Bazen de 2-3 gün önce kesim yapılıyor. Aslında kurban etini değil, başka eti gönderiyorlar. Burada vatandaşlarımızın da yetkililerin de dikkat etmesi gerekiyor. Lütfen kendiniz görerek kurbanınızı alın. Bilmediğiniz yerlerden kurban almayın" diye konuştu.