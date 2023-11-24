İzmit Belediyesi'nden Akciğer Kanseri Semineri

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği seminerde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, akciğer kanseri ile ilgili faydalı bilgiler verdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği seminerde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, akciğer kanseri ile ilgili faydalı bilgiler verdi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği ortaklığında 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında hem farkındalık yaratmak hem de halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla seminer düzenledi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, katılımcıları kanser konusunda bilgilendirdi.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan, İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya ve vatandaşlar katıldı.

"SALİH TOPÇU HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Programda ilk olarak konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "Sizlere Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımızın selamını getirdim. Kendisi burada olmayı çok istiyordu. Ne yazık ki programının yoğunluğundan dolayı katılamadı. Kanser gibi ciddi bir konuda bizlere bilgi verecek olan Salih Topçu hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"EN ÇOK ÖLDÜREN KANSER TÜRÜ"

Seminerde Akciğer Kanseri ile ilgili sunum gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Salih Topçu, sözlerine ilk olarak akciğer kanserine neden olan faktörleri açıklayarak başladı. Bu hastalığın birinci faktörünün sigara olduğunu belirten Topçu, akciğer kanserinin en çok öldüren kanser türü olduğunu da sözlerine ekledi. Salih Topçu sözlerinin sonunda bu imkanı sağladığı için Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.