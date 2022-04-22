İç Hastalıkları Uzmanı Can İyiiz rafine karbonhidratlar insülin direncini artırdığını belirtti

EDİRNE (AA) - Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Can İyiiz, beyaz un, şeker, nişasta gibi gıdaların normal yiyeceklere göre 3-4 kat daha fazla insülin salgılatarak vücutta insülin direncine neden olduklarını belirtti.

İyiiz, hastanede düzenlediği basın toplantısında, diyabetin kan şekerinin kronik olarak yüksek olması ve bunun sonucu olarak seyreden kalp damar sisteminin istenmeyen durumları olarak tanımlandığını söyledi.

Kan şekeri yüksekliğinin hekimler tarafından önemle takip edildiğini belirten İyiiz, "Çünkü diyabet her zaman kalp damar sistemi hastalıklarıyla birlikte geliyor. Yani kandaki şekerimiz ne kadar yüksekse damar çeperindeki bozulma o kadar şiddetli oluyor. ve o kadar sıklıkla kalp damar hastalıklarına maruz kalıyoruz." dedi.

İyiiz, diyabetin insülin direnci, obezite, rafine karbonhidratların aşırı tüketimi ve hareketsiz yaşam gibi birbiriyle iç içe geçmiş birçok nedeni olduğunu dile getirdi.

İnsülin direnci olan hastaların vücutlarının normalden 3-4 kat insülin salgıladığını ifade eden İyiiz, "Bu salgıladığımız çok fazla insülin yağ sentezini arttıracak, kilo almamızı sağlayacak, kilo vermemizi zorlaştıracak, su ve tuz tutarak tansiyonumuzu yükseltecektir. İnsülin direnci hastaları tansiyona daha meyillidirler. Zaman içinde üç dört kat fazla çalışan pankreas bir süre sonra tükenmeye başlıyor. Eğer yeteri kadar insülin salgılayamazsak pankreasımız yorulursa işte o on, on beş yıl içerisinde insülin direnci bizi şeker hastalığına doğru götürüyor." diye konuştu.

Beyaz un, şeker, nişasta gibi gıdaların insülin direnci oluşturarak şeker hastalığına neden olduğunu belirten İyiiz, şöyle devam etti:

"Beyaz un, beyaz şeker içeren gıdaların hepsini rafine karbonhidrat olarak değerlendiriyoruz. Buna pirinç ve nişastayı da ekleyebiliriz. Rafine karbonhidratları tüketmek hem bize kilo aldırır hem kolay acıktırır hem de kendimizi daha halsiz, daha yorgun hissetmemiz neden olur. Onun için biz rafine karbonhidratlardan hastalarımızın uzak durmasını öneriyoruz.

Abur cubur zaten bunun tipik örneği. Günümüzde bir de fruktoz şurubu var. Fruktoz şurubu sanayi ortamında elde edilmiş konsantre bir şeker. Beyaz şekerden daha fazla kan şekerini yükseltiyor. Gofretlerin, özellikle ucuz çikolataların tamamında kullanılıyor. Hatta ve hatta birçok tatlının içinde de fruktoz şurubu kullanılabiliyor. Bunların hepsi kan şekerini bozuyor, insülin salgılatıyor ve size ileride diyabet için uygun bir zemin oluşturuyor."