Hızlı Kilo Verme Diyetleri Sağlığı Tehlikeye Atıyor

SON zamanlarda popülerliği artan ve hızlı kilo vermek için uygulanan diyetler insan sağlığını tehlikeye düşürüyor. Kısa zamanda hızlı kilo vermenin vadedildiği diyetler, vücutta organları iflas ettirebiliyor.Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinde yayılan hızlı kilo verme üzerine dayalı diyetler insan sağlığını tehlikeye düşürüyor. Son olarak geçen hafta gündem olan Hollywood ünlüleri arasında sıkça tercih edilen bir yöntem olduğu için 'Hollywood diyeti' olarak adlandırılan diyet modeli de bu diyetlerden biri. Vücuttaki su ve kas kaybıyla hızlı kilo verdiren diyet, organ iflaslarına kadar birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabiliyor.Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, 'Hollywood diyetleri karbonhidratları azaltılmış diyetlerdir. Çok fazla karbonhidrat kısıtlaması yapılması nedeniyle vücut ketozise girer. Bununla birçok sağlık problemi ortaya çıkar. Bu diyetlerde günlük karbonhidrat alımı 50 gramın altındadır. Bu diyetlerin uzun süre yapımında vücut su açığa çıkarır ve kilo verimi yağdan değil, kastan ve sudan olur. Kastan ve sudan kilo verimi de birçok sağlık problemini ortaya çıkarır dedi.

'KARACİĞER VE BÖBREK İFLASINA KADAR GİDEBİLİR'

Hollywood diyeti ve benzeri diyetlerin vücudun dengesini bozduğunu belirten Başkan, 'Vücuttaki beyin sıvı elektrolit dengesi bozulur. İkinci beynimiz dediğimiz bağırsaklarımızda çok az yağ alımı nedeniyle sindirim problemleri ortaya çıkar. Aynı zamanda karaciğer ve böbrek iflasına kadar gidebilir. Sağlıklı diyette kilo mutlaka yağdan verilerek yapılmalıdır. Kas ve sudan verilen diyetlerde kişi çok hızlı kilo verir ancak normal yeme düzenine döndüğünde çok hızlı kilo alır. Diyet kişiye özeldir ve parmak izi gibidir diye konuştu.

HIZLI KİLO VERDİRİR ANCAK SAĞLIĞI BOZAR

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinde bu tür diyetlerin yaygınlaştığını söyleyen Başkan, 'Hollywood diyeti gibi popüler birçok diyet var. Bu diyetler '1 haftada 10 kilo verdirir' gibi magazinsel başlıklarla yayınlanır. Bu diyetler hızlı şekilde kilo verdirir ama kişinin sağlığı bozulabilir. Bilinçsiz yapılan diyetler yeme problemleri, psikolojik problemler, sinir bozulmaları, ishal, kusma, karaciğer ve böbrek iflasına kadar gidebilir şeklinde konuştu.