Gebze'de araç çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı
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Sağlık Haberleri
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedaviye alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk tedaviye alındı.
Osman Yılmaz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Sibel G'nin kullandığı 41 ADZ 957 plakalı SUV tipi araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit G'ye (12) çarptı.
Sağlık ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın, karşıya geçmeye çalışan Yiğit G'ye çarpması yer alıyor.
Kaynak: AA / Sağlık