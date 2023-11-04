Gazze'deki barınaklarda doğan bebeğin durumu endişe verici

UNRWA, Gazze'deki barınaklarında doğan bir bebeğin koşulların uygun olmadığını belirterek endişe duyduklarını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü de tüm bebeklerin güvenli bir ortamda doğması gerektiğini vurgulayarak çağrıda bulundu.

UNRWA, dün 'Adem' isimli bir bebeğin barınaklarında doğduğunu duyurarak barınak şartlarının yeni doğanlar için uygun olmadığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom ise " Gazze'deki tüm bebeklere sağlıklı büyüyüp gelişebilecekleri güvenli bir yer borçluyuz" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), dün yaptığı paylaşımda Han Yunus'ta bulunan barınaklarında 'Adem' isimli bir bebeğin doğduğunu belirterek barınak şartları ile ilgili, "UNRWA'da doğdu. Sağlık personeli, yakındaki bir hastanede doğumdan önce tıbbi yardım sağlamak için yorulmadan çalıştı. Doğum sonrası bakım sağlamaya devam ediyorlar ancak Han Yunus'taki barınağımızdaki koşullar yeni doğan bebekler için hiç uygun değil" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYA HOŞ GELDİN ADEM BEBEK'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Adem bebekle ilgili tüm bebeklerin güvenli bir ortama doğması gerektiğini kaydederken, "Dünyaya hoş geldin Adem bebek. Adem'in ve Gazze'deki tüm bebeklerin, kendilerinin ve ebeveynlerinin ihtiyaç duyduğu bakım ve yardımla bu dünyaya güvenli bir şekilde gelmelerini sağlamalıyız. Gazze'deki tüm bebeklere sağlıklı büyüyüp gelişebilecekleri güvenli bir yer borçluyuz. Dünyadaki tüm çocuklara barış içinde yaşayabilecekleri bir yer borçluyuz. ŞİMDİ ateşkes!" çağrısında bulundu.