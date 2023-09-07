Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Bıçaklı Yaralama Olayı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir bıçakla yaralama olayı meydana geldi. Olayın ardından şüpheli yakalanırken, yaralanan kişi ameliyata alındı. Adli ve idari soruşturma devam ediyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde bir bıçakla yaralama olayı meydana gelmiştir. Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y.. şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.