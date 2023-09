Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Bıçaklı Yaralama Olayı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde bir bıçakla yaralama olayı meydana gelmiştir. Şüpheli Ö.F. ve hastane temizlik görevlisi M.Y. arasında kişisel husumet nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda M.Y.. şüpheli Ö.F. tarafından sol kol ve karın bölgesinden bıçakla yaralanmıştır. Olayın hemen ardından şüpheli Ö.F. suç aleti ile birlikte emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmış, yaralanan M.Y. ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir" denildi.