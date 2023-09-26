Dünyaca Ünlü Anzer Balları Tahlile Gönderildi

Sağımları gerçekleştirilen Dünyaca ünlü Anzer ballarının coğrafi işaretli olarak tescillenmesi için tahlile gönderildi. Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor.

Anzer balları tahlil için yola çıktı

Dünyaca ünlü Anzer ballarının coğrafi işaretli olarak tescillenmesi için tahlile gönderildi

RİZE - Sağımları gerçekleştirilen Dünyaca ünlü Anzer ballarının coğrafi işaretli olarak tescillenmesi için tahlile gönderildi.

Rize'nin eşsiz doğaya sahip Anzer Yaylası'nda üretilen Anzer balı, yapılan başvuru sonucunda 2021 yılı Şubat ayında coğrafi işaret almaya uygun görüldü. Coğrafi işaretine kavuşan Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor. Bu yıl ise Anzer balının kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan satışa çıkarıldı. Bu yıl 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımda Anzer balı üretimi gerçekleştiren arıcılar, bal sağımını gerçekleşirdi. Sağımın ardından balların hakiki Anzer balı olup olmadığının öğrenilmesi için Hacettepe Üniversitesi'ne tahlile gönderildi.

"Tüketicilere Coğrafi işaretli Anzer balı almalarını tavsiye ediyoruz"

Tüketicilerin coğrafi işaretli Anzer Balına dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Muzaffer Deniz, "Anzer Balının hasadı Eylül ayının 1'i ile 15'i arasında yapıldı. Bu süreç yapıldıktan sonra üreticimizden Anzer ballarının alımları Kooperatifimiz bünyesinde yapıldı. Ballar Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bölümüne, Tarım İl müdürlüğüne numuneler alındıktan sonra gönderildi. Takriben balların Hacettepe'den gelmesi Ekim'in 15'i ile 20'sini bulacaktır. 2023-2024 yılında 1 kilo Anzer balının fiyatı 2 bin 500 TL, yarım kilosu bin 500 TL ve 250 gramlık olanı da 650 TL olarak belirlenmiştir. Tüketicilere Coğrafi işaretli Anzer balı almalarını tavsiye ediyoruz. Gerçek Anzer balında coğrafi işaret logosu bulunmaktadır. Piyasada maalesef coğrafi işaretsiz birçok sahte Anzer balı satıldığını duyuyoruz. Tüketicilerimiz böyle bir şeyle karşılaşırsalar bizleri ve Tarım İl Müdürlüğünü arayarak şikayetlerini bildirebilirler" ifadelerini kullandı.

"Anzer Florasına uygun olduğu belirlenen ballar, birde gıda laboratuvarına analize gitmektedir"

Balların Anzer florasına uygun olduğu belirlendikten sonra tekrardan analize gideceğini belirten Deniz, "Anzer balının yaylamıza özel bir florası var. Anzer balı sadece coğrafi işaretli bölgede üretilmektedir. Bin 850 metreden başlayarak 2 bin 500 metre mesafedeki bu yaylada üretilmektedir. Bunun haricinde komşu yan köylerimizde veya farklı köylerde kesinlikle bu balın üretilmesi söz konusu değildir. Anzer balının özel bir florası var. Bu yaylada endemik türler var. Bu endemik türlerden alınan bal gerçek Anzer balıdır. Bunun da tahlil yeri sadece Hacettepe üniversitesidir. Bu ballar Hacettepe'den geldikten sonra Tarım İl Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alınmıştır. Anzer Florasına uygun olduğu belirlenen ballar, birde gıda laboratuvarına analize gitmektedir. Oradan da ballarımız Rize Arıcılar Birliği bünyesinde dolumlar olacaktır" diye konuştu.