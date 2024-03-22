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Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu

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Down sendromlu çocuklar diş sağlığı merkezinde buluştu

DÜZCE - Düzce'de down sendromlu çocuklar Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek, hem merkezi tanıdı hem de gönüllerince eğlendi.

Düzce'de down sendromlu çocuklar Sağlık Müdürlüğü'nün koordinesinde Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde bir araya geldi. Down sendromlu çocuklara özel düzenlenen etkinlikte çocuklara diş temizliğinde hijyen kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Daha sonra çocuklar diş taramasından geçerken, çeşitli hediyeler verildi. Down sendromlu çocuklar için yapılan etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, Düzce Valisi Selçuk Aslan'da onları yalnız bırakmadı.

Vali Selçuk Aslan, "Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde Çocuk Diş Sağlığı Merkezimizde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerimiz ile bir araya geldik. Gün farkındalık oluşturma günü olduğu için duyarlılık oluşturma amacı ile buradayız. Diş sağlığı ile ilgili küçük bir jest yapıp onlara hediyeler verdik. Aileler ile dayanışma içerisinde olma arzusunda olduk. Down sendromu doğuştan gelen bir durum. Bu evlatlarımız aldıkları eğitim ile hayata daha fazla tutunabilirler. Ailelerine daha az bağımlı hale gelebilirler. Toplum olarak bu noktada duyarlı olmak zorundayız. Kamu olarak onların hayatı kendi başlarına sürdürebilecekleri alanlar oluşturup planlama yapmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak açısından etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Diş Sağlığı Çocuk Düzce Etkinlik Sağlık Güncel Haberler

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