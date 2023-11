Diyarbakır'da İlk Özel Hayvan Hastanesi Açıldı

Diyarbakır'da ilk özel hayvan hastanesi açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kurulan ilk özel hayvan hastanesi Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun katılımıyla açıldı.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bölgenin ilk hayvan hastanesi olarak hizmet vermek için kurulan özel hayvan hastanesi, Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Vali Su, böyle büyük bir hizmetin Diyarbakır'a kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hayvanlara bir insan gibi sağlıklı yaşam sürmeleri için hizmetler gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, " Diyarbakır'da bu açılışını gerçekleştirdiğimiz hayvan hastanesi ile birlikte 3 tane hayvan hastanemiz hizmette olacak. Bu 3'üncüsü ise sivil özel bir hastane, açan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Yaklaşık 30 milyon lira bir masraf yaparak bu hizmeti gerçekleştirmişler. Hem ilimize hem de diğer başka yerlere de örnek olacak bir hastane. Ben bu özel pet hastanesini ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bölgeye kazandırdığı ilk özel hayvan hastanesinin evcil hayvanların yaşam kalitesini artırmak için kurduklarını ifade eden Mustafa Boncuk, hastaneni tam donanımıyla can dostlara hizmet sunulacağını belirtti. Boncuk, "Bölgemizde ilk ve tek olma özelliğine sahip hayvan hastanemizin açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Ekip olarak tek amacımızın evcil hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve hayvan sağlığına dair tüm önlemleri had safhaya çıkarmaktır. Hastanemiz tam donanımlı tıbbi cihazlarıyla can dostlarımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.

Açılışa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır İl Tarım Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve davetliler katıldı.