Diyarbakır'da annelere ilk yardım eğitimi veriliyor

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annelere Heimlich manevrası başta olmak üzere ilk yardım eğitimi veriliyor. Bağlar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezlerince yürütülen 'Sağlıklı anne sağlıklı aile' programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle merkezlerdeki kadınlar, uzman eğiticilerden Heimlich manevrası başta olmak üzere ilk yardım eğitimi alıyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde annelere Heimlich manevrası başta olmak üzere ilk yardım eğitimi veriliyor.

Bağlar Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezlerince yürütülen "Sağlıklı anne sağlıklı aile" programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle merkezlerdeki kadınlar, uzman eğiticilerden Heimlich manevrası başta olmak üzere ilk yardım eğitimi alıyor.

"Doğru müdahale hayat kurtarır" sloganıyla verilen eğitimde, ilk yardımın önemi ve kriz anında panik yönetimini anlatan eğitimciler, uygulamalı olarak Heimlich manevrasını maketler üzerinde kadınlara gösteriyor.

Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi (ADEM) Koordinatörü Arzu Çetin, AA muhabirine, kadınların sosyal ve iş yaşamına katılımını artırmanın yanı sıra bilinçli bir birey ve anne olmaları için de eğitim faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

En önemli eğitimlerden birinin de annelere yönelik verilen ilk yardım eğitimi olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

"Eğitimle kadınlarımız nasıl müdahale edebileceklerini bilsinler istedik. Bir ev kazası olduğunda nelere ve nasıl müdahale edebilirlerini öğrenmeleri için İl Sağlık Müdürlüğümüzden gelen arkadaşlarımızca eğitim veriliyor. Amacımız, özellikle Heimlich manevrasını kadınlarımıza gösterip, o anda ne yapabileceklerini öğretmektir."

Çetin, program kapsamında ilçede yaşayan tüm kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Tek şansımız annenin ilk yardımı bilmesi"

Sağlık Bakanlığına bağlı olarak 22 yıldır ilk yardım eğitimleri veren Cumali Yıldız da ev kadınlarına, annelere ilk yardım ve Heimlich manevrasının önemine ilişkin farkındalık eğitimi verdiklerini kaydetti.

Yıldız, şöyle konuştu:

"Bir anneyi düşünün çocuğu ile baş başa evde. Çocuğun boğazında bir cisim kaldığında o annenin psikolojisini düşünün. Tam tıkanma yaşandığında ve nefes alamama durumu 4 dakikanın üzerine çıktığında beyinde hasarlar başlıyor. Bu 10 dakikanın üzerine çıktığında beyinde kalıcı hasarlar başlıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyasınız. Olayın ilk anında 112 Acil Çağrı Merkezinin aranması önemli. Çağrının düşmesi, ambulansa bildirilmesi, gelmesi, o süreçte annenin beklemesi. Bu sürenin aşıldığını, 4 dakikanın üzerine çıkıldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada önemli olan, tek şansımız annenin ilk yardım bilmesi. Anne ilk yardımı bilirse, doğru müdahale ederse çocuğunu kurtarma şansına sahip. Bu kadar değerli bir eğitim. Bunu bilen 4-5 çocuklu bir anne için çok büyük bir avantaj. Kendi çocuğu olması da şart değil, pazarda, markette, komşusunun çocuğu olabilir. Bu Heimlich manevrasını bilmek çok önemli."

Yıldız, alınacak eğitimlerin sonucunda Heimlich manevrasını herkesin kolayca yapabileceğini, hatırlamak için de ara ara eğitimin tekrarlanması gerektiğini aktardı.

"İlk yardım eğitimiyle hayat kurtarabiliriz"

Eğitime katılan 4 çocuk annesi Nesibe Yaman ise bilinçli anne ve birey olmaları noktasında verilen eğitimlerin çok önemli olduğunu anlatarak, "Aldığımız ilk yardım eğitimiyle hayat kurtarabiliriz. Sadece kendimiz, çocuğumuz için değil komşumuzla akrabamızla beraberken böyle bir durumda yapacağımız ilk müdahaleyle hayat kurtarabiliriz. Bu eğitimlerin verilmesi farkındalık oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

6 çocuk annesi Behiye Tanrıverdi de eğitimin önemine değinerek, eğitim sayesinde evde ilk yardıma ilişkin bir durum yaşadıkları zaman müdahale edebileceklerini dile getirdi.

Tanrıverdi, "Müdahale etmezsek Allah korusun her şey olabilir. Çocuklarım küçük olduğu için başıma gelebilir. Daha önce hemen 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp beklerdik. Müdahale edemezdik. Şu anda olsa müdahale edebilecek durumdayım." dedi.

Verilen eğitimden memnun olduğunu dile getiren 3 çocuk annesi Gülsüm Kan ise, çocukları boğulma tehlikesi geçirdiği zaman artık nasıl müdahale edeceğini öğrendiğini anlattı.

Dünyadaki en değerli varlığın çocukları olduğunu dile getiren 6 çocuk annesi Asiye Çakmak, eğitim sayesinde olası bir durum karşısında panik yapmadan daha rahat müdahale edebileceğini, bunun için de mutlu olduğunu kaydetti.