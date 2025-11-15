Haberler

Diş Hekimliği İstihdamı ve Ağız Sağlığı Politikasında Acil Düzenlemeler Gerekiyor

Güncelleme:
SAĞLIK-Sen, diş hekimlerinin kamuda istihdam edilmesi gerektiğini ve koruyucu ağız diş sağlığı politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'de iş bulamayan binlerce diş hekiminin yanı sıra, hanehalkı sağlık harcamalarının yüksekliğine dikkat çekildi.

SAĞLIK-Sen Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Diş hekimleri kamuda ivedilikle istihdam edilmelidir. Koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmelidir. Eğitimli genç hekimlerimizin emeği heba edilmemeli, ülkemizin bilimsel birikimi korunmalıdır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

" Türkiye'de her yıl binlerce genç, büyük emeklerle diş hekimliği fakültelerini bitiriyor. Ancak bugün gelinen noktada, binlerce diş hekimi iş bulamıyor, kamuda istihdam bekliyor. Üstelik senede iki kez yapılan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (DUS) tek seferle sınırlandırılması, genç hekimlerimizin geleceğe dair umutlarını zayıflatıyor.

"Ülkemizde halihazırda yaklaşık 50 bin diş hekimi görev yapmakta iken önümüzdeki 5 yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin genç diş hekimi mezun olacak ve istihdam sorunu daha büyüyecektir. Mevcut diş hekimlerinin yalnızca 21 bini kamu kurumlarında, geri kalan 29 bini ise özel sektördedir.

"Kamuda istihdam oranının bu kadar düşük olması, halkımızın kamu ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimini ciddi biçimde sınırlandırmaktadır. Oysa ülkemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Diş çürükleri ve diş eti hastalıkları Türkiye'de hem çocuklar hem yetişkinler arasında önemli bir halk sağlığı sorunu olarak varlığını sürdürmektedir.

"Kamuda diş hekimi istihdamı yetersiz olduğu için vatandaşlarımız özel hizmete yönelmek zorunda kalmakta, bu da ekonomik bir yük oluşturmaktadır. TÜİK ve OECD verilerine göre, Türkiye'de hanehalkı sağlık harcamalarının yaklaşık %15'i diş sağlığı hizmetlerinden kaynaklanmakta, bu harcamalar birçok aile için "katastrofik sağlık harcamasıö boyutuna ulaşmaktadır. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılsa, bu ekonomik yük ciddi biçimde azaltılabilir.

"Ağız ve diş sağlığı, yalnızca estetik değil; genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Koruyucu hizmetler ile; birçok sistemik rahatsızlığın görülme sıklığını azaltmak mümkündür. Koruyucu diş sağlığı hizmetleri 4-7 kat maliyet etkin olmakla birlikte, uzman diş hekimi istihdamı ise yaklaşık %20 oranında tedavi başarısını artırmakta ve uzun vadede aynı oranda sağlık maliyetini azaltmaktadır.

"MHRS'de en çok randevu alınan branşlardan olan diş hekimliğinin yükü koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ağırlık verilerek ve diş hekimi ataması yapılarak azaltılmalı, diş hekimlerinin iş yoğunluğu makul seviyelere getirilmeli, hastalara yeteri kadar zaman ayırması sağlanmalıdır.

"Bu nedenle biz Sağlık-Sen olarak diyoruz ki:

"Diş hekimleri kamuda ivedilikle istihdam edilmelidir.

"Koruyucu ağız ve diş sağlığı politikaları güçlendirilmelidir.

"Eğitimli genç hekimlerimizin emeği heba edilmemeli, ülkemizin bilimsel birikimi korunmalıdır.

"OECD ülkelerinin gerisinde kalan Uzman Diş Hekimi oranı artırılmalıdır.

"Sağlık sistemimizin gücü, kamuda adil ve yeterli istihdamdan geçer. Halkımızın sağlık hakkına erişimini kolaylaştırmak, tüm sağlık profesyonelleri gibi diş hekimlerimizin de emeğini korumak boynumuzun borcudur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
