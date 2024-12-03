Çikolatanın içine kattıkları malzeme korkuttu

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetim sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri de tek tek ifşa ediyor.

ÇİKOLATA, BAHARAT, TEREYAĞI, KEBAP VE BÖREKTE SAHTEKARLIK

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi. Ünlü markalarında bulunduğu 2 Aralık tarihli listede; baharat, çikolata, zeytinyağı, tereyağı, sucuk, urfa kebap ve börek gibi ürünler yer aldı.

ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Zeytinyağına tohum yağı, sucukta baş eti, kıymalı börekte sakatat (taşlık), Urfa kebapta kanatlı eti, baharatta gıda boyası gibi tespitler yapıldı. Ayrıca İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret LTD Şirketi'nin "DİBLONG GİNSENG" markasıyla sattığı "CHOCOLATE" adlı ürününde "İlaç etken maddesi bulundu.

ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE

Listede ünlü markalar da yer aldı. Sultangazi'de bulunan "Sarıyer Börekçisi" adlı börekçi de kıymalı börek harcından sakatat (taşlık) çıktı. "Arifoğlu" markasına ait sumakta ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.