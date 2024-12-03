Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Suriye'de 'Meksika Açmazı': MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi

MİT'in özel operasyon ekibi tam kadro sahaya indi
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Çikolatanın içine kattıkları malzeme korkuttu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünlerini açıkladı. Ünlü markaların da yer aldığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde İstanbul'da satılan bir çikolatanın içinden ilaç etken maddesi tespit edildi. Aynı listede sucukta baş eti, börekte sakatat, baharatta gıda boyası gibi hilelerin yapıldığı görüldü.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetim sonuçlarında uygunsuzluk tespit edilen firmalar ve ürünleri de tek tek ifşa ediyor.

ÇİKOLATA, BAHARAT, TEREYAĞI, KEBAP VE BÖREKTE SAHTEKARLIK

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan liste güncellendi. Ünlü markalarında bulunduğu 2 Aralık tarihli listede; baharat, çikolata, zeytinyağı, tereyağı, sucuk, urfa kebap ve börek gibi ürünler yer aldı.

ÇİKOLATADA İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Zeytinyağına tohum yağı, sucukta baş eti, kıymalı börekte sakatat (taşlık), Urfa kebapta kanatlı eti, baharatta gıda boyası gibi tespitler yapıldı. Ayrıca İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren Burç İlaç ve Kozmetik Ticaret LTD Şirketi'nin "DİBLONG GİNSENG" markasıyla sattığı "CHOCOLATE" adlı ürününde "İlaç etken maddesi bulundu.

ÜNLÜ MARKALAR DA LİSTEDE

Listede ünlü markalar da yer aldı. Sultangazi'de bulunan "Sarıyer Börekçisi" adlı börekçi de kıymalı börek harcından sakatat (taşlık) çıktı. "Arifoğlu" markasına ait sumakta ise "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

Çikolatanın içine kattıkları malzeme korkuttu

Çikolatanın içine kattıkları malzeme korkuttu

Çikolatanın içine kattıkları malzeme korkuttu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Sağlık
img

Üç çocuğuna tek başına bakan baba aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu
img

Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar
img

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

İçinde kakao yağı yoksa zaten yediğiniz ürün çukulata değildir..bilgi için piyasada satılan 50 ml. kakao yağı fiyatları 50-250 TL fiyatlar satılıyor..ben cukulata alırsam çok uzun yıllar bu işi yapan küçük,şirin ve bir o kadarda güvenilir olan atadan devam eden özünden sapmamış yerlerden almaya çalışıyorum...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

okey de tas calan, pistide kagit calan, kizilayda cadir calan, kucukten buyuge hirsizliga meyilli, memur esnaf siradan vatandas ve tabiki yoneticiler... igrenc bir ulke oluyor Turkiye...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.