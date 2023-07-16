Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı. T.O., plajda denize girerken birden suda çırpınmaya başladı. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan T.O., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan T.O.'nun tedavisi hemen başlatıldı.

Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde plajlar mevkiindeki Mervaltında deniz giren T.O.bir anda suda çırpınmaya başladı. T.O.'yu gören vatandaşlar denize girip T.O.'yu denizden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri T.O.'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavisine başlanılan T.O.'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.