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Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaların listesini güncelledi. Yayınlanan listede birçok sucuk firmasının ürünlerinde 'tek tırnaklı' hayvan eti kullandığı tespit edildi. Yapılan skandal tespitin ardından bakanlık ilgili firmaları tek tek açıkladı.

Türkiye'de sahte ve hileli gıda ürünleri satışı zirve yapmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iki yıl aradan sonra yayınladığı listede, sahte ve hileli ürün satışı yapan markalar ifşa ediliyor.

VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan analizler neticesinde birçok sucuk firmasının ürünlerinde "tek tırnaklı eti" ve "sakatat" kullandığını tespit etti. Yapılan tespitin ardından bakanlık listeyi de paylaştı.

Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen sucuk firmaları şunlar:

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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Yorumlar (11)

mehmet çelik:

Bu bakanlık hayırdır ne yapıyor. Bugüne kadar nerdeydi ? Yedirdi içirdi ve şimdi affiyet olsun diyor bize. Teşekkürler bakanlık. Devamını bekleriz. Liste açıklama. İcaraat göster. O bize bunları yedirenlere milletin gözü önünde sende onlara yedir

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Erdem Sen:

bu urunler markete niye giriyor saglik bakanligi uyuyor sanirim

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Sefa Altun:

NEDEN ACABA BOYLE BİR DUGMEYE BASİLDİ,DAHA ONCE OLMADİ, MENFAAT CATİSMASİ MENFAAT....

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Erol Birol :

Durmak yok yola devam. Bütün suç chp de.

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Ahmet null:

Umarım bu dünyada'da ahirette'de kahrı perişan olsunlar kim bu yüce milleti kazıklamaya çalışıyorsa

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sezgin sucin:

eeee peki siz nerdesiniz sayın devlet

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yonuz atalay:

chp li imamoğlunun adalardan topladığı 800 at acaba nereye gitti halkın midesine.iz yok.

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Yıldırım YILDIZ:

Dindarlaşacak denilen ülkeyi sahtekarlıkta Nirvana’ya taşıyan ve göz yuman işini layığı ile yapmayan ve bizlerin vergisi ile maaş alan kişilere hakkım haram zıkkım olsun diye düşünüyorum . Bunu yayınlayın lütfen .

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Yıldırım YILDIZ:

Seçimlerde hüsran olunca , ekonomomik olarak gözlerimizde ki ışığı söndürünce , erken seçimde kayıp ederiz kaygısı ile yapılan hareketler bunlar diye düşünüyorum .

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trading viev:

bu akp ne yapmaya çalışıyor anlamıyor insan , bunları TRT de ifşa etsenize. bu şekilde herkesin haberi olmuyor. şaka gibi.

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