Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Etkinlik Merkezleri Personeline İlk Yardım Eğitimi Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi'nde görev yapan personele sertifikalı temel ilk yardım eğitimi verdi. Uzman eğitmenler kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması için yapılacak müdahaleleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ; Çocuk Etkinlik Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi'nde görev yapan personele sertifikalı temel ilk yardım eğitimi verdi. Uzman eğitmenler kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması için yapılacak müdahaleleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını önceleyen projeleri uygulamaya devam ederken bir yanda da kendi personeline yönelik ilk yardım eğitimleri düzenlemeyi sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı; Kadın ve Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Çocuk Etkinlik Merkezileri, Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Meclisi'nde görevli personele genel ilk yardım eğitim programı düzenledi.

OLASI KAZALARA VEYA ACİL DURUMLARA BİLİNÇLİ İLK YARDIM

Ankara Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde uzman eğitmenler; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız müdahaleleri katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı olarak anlattı.

Çocuklar için yaşanabilecek acil durumlara daha bilinçli müdahale etmek için ilk yardım eğitime katıldıklarını söyleyen Çocuk Meclisi İdarecisi Hilal Özcan, şunları söyledi:

"Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli olarak Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimine katıldık. Çocuk Etkinlik Merkezi ve Çocuk Kulüpleri olarak çocuklar için yaşanabilecek acil durumlar karşısında profesyonel ekipler gelene kadar yanlış müdahalelerden kaçınarak etkin ve uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandık."