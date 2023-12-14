Alerjik Rinitin Tedavisi ve Önemi

Alerjik riniti burun mukozasının solunum yolu alerjenlerine verdiği reaksiyon sonucu ortaya çıkan bir durum olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zahide Mine Yazıcı, "Alerjik rinit, tedavi edilmezse yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Uyku bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, okul veya iş performansında düşüş gibi sorunlara yol açabilir" dedi.

Alerjik rinit (AR) ve tedavisine yönelik açıklamalarda bulunan Medicana Ataköy Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zahide Mine Yazıcı, "Tüm dünyada ve ülkemizde artan hava kirliliği ve sanayileşme ile yaygınlığı gittikçe artmaktadır. Alerjenler de vücut tarafından yabancı olarak algılanan ve bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesine neden olan maddelerdir. Alerjik rinit, en sık görülen alerjik hastalıklardan biridir ve dünyada yaklaşık 1 milyar kişiyi etkilemektedir" diye konuştu.

EN SIK İLİŞKİLİ OLDUĞU HASTALIK ASTIM

Alerjik rinitin üst solunum yolu ile ilişkili ve tu¨m yaş gruplarında çok sık göru¨len bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yazıcı, "Üst solunum yolunun birçok önemli bölge ile ilişkisi vardır. Bu bölgenin hastalıkları başka hastalıklarla da ilişkilidir. Alerjik rinitin en sık ilişkili olduğu hastalık astımdır. Bunun yanı sıra akut veya kronik rinosinu¨zit, orta kulakta sıvı toplanması, geniz eti büyümesi ve gastroözofageal reflu¨, alerjik rinite eşlik edebilir. Alerjik rinit tu¨m toplumu ilgilendiren yaygın ve genel bir sağlık problemi olması ve komplikasyonlara sıklıkla yol açabilmesi nedeniyle, yaşam kalitesini bozmaktadır" ifadelerini kullandı.

Alerjik rinitin başlıca belirtilerini burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, burun kaşıntısı ve bu şikayetlere eşlik eden göz kaşıntısı, gözlerde sulanma, gözlerde kızarıklık diye sıralayan Prof. Dr. Yazıcı, "Alerjik rinit, iki ana tipe ayrılabilir. Mevsimsel alerjik rinit, bahar aylarında çim, ağaç ve yabani ot polenlerine maruziyet sonucu ortaya çıkar. Yıl boyu devam eden alerjik rinit ise ev tozu akarı, küf mantarları, hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruziyet sonucu ortaya çıkar. Hastalığın şiddetine göre ve semptomların sıklığına göre de sınıflandırılabilir" dedi.

"HAVA FİLTRELERİ KULLANMAK GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR"

Alerjik rinitin tanısı, hastanın öyküsü ve fizik muayenesi ile konulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, "Belirtiler, alerjen maruziyeti ile ilişkiliyse ve diğer olası nedenler gözden geçirildikten sonra tanısı konulabilir. Gereğinde doktorunuz gerekli görürse deri prick testleri ve kanda alerji testlerinden de yardım alabilir" diye konuştu.

Alerjik rinitin tedavisinin alerjen maruziyetini azaltmaya ve alerjenlere verilen bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini azaltmaya yönelik olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yazıcı, "Alerjen maruziyetini azaltmak için, alerjenlerin bulunduğu ortamlardan uzak durmak, pencereleri kapalı tutmak ve hava filtreleri kullanmak gibi önlemler alınabilir. Alerjenlere verilen bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini azaltmak için antihistaminikler, dekonjestanlar, kortikosteroidler gibi ilaçlar kullanılabilir. Alerjik rinitin tedavisinde ayrıca, aşı tedavisi -immünoterapi- de uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

"TEDAVİ EDİLMEZSE YAŞAM KALİTESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEBİLİR"

Prof. Dr. Zahide Mine Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alerjik rinit, tedavi edilmezse yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Uyku bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, okul veya iş performansında düşüş gibi sorunlara yol açabilir. Alerjik rinitin önlenmesi için, alerjen maruziyetini azaltmak önemlidir. Ayrıca, ev temizliğini düzenli olarak yapmak ve ev tozunu azaltmak önemlidir. Çevresel kontrol dediğimiz alerjen yükünün azaltılması hastalığı tedavi etmese bile ilaç yükünü azaltmakta farkındalık sağlamakta önemlidir."