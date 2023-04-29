Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 9,9'a erişti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki yaşlı nüfusun hızla arttığını ve 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının yüzde 9,9'a eriştiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' toplantısına katıldı.

HER 10 KİŞİDEN 1'İ 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞTA

YADES İLE YAŞLILARIMIZA EN GÜZEL ŞEKİLDE BAKIYORUZ

Yanık, "2002 yılında 63 resmi huzurevinde 4 bin 952 yaşlımıza hizmet verilmekteyken, 2023 yılında Darülaceze Başkanlığı da dahil olmak üzere bakanlığımıza bağlı 169 resmi huzurevinde 14 bin 369 yaşlımıza; 21 diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait huzurevlerinde ise 1840 yaşlımıza hizmet veriyoruz. 2002 yılında yaşlılarımıza hizmet veren 22 özel huzurevi varken, 2023 yılı Mart ayı itibarıyla bu sayı 268'e ulaştı" diyekonuştu.