Sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı
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Sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı

Kırıkkale ve Kırşehir'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları ile diğer personel, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

24.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:27

Kırıkkale ve Kırşehir'deki hastanelerde görevli sağlık çalışanları ile diğer personel, Ramazan Bayramı'nı görevlerinin başında geçiriyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesindeki sağlık çalışanları, yakınlarıyla telefon aracılığıyla bayramlaştı.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları ile internet tabanlı bazı programlar aracılığıyla özlem duydukları çocuklarını, anne babalarını ve yakınlarını arayarak görüntülü görüştü.

Yakınları ile kısa süre de görüşüp bayramlaşan sağlık çalışanları, yeniden görevlerinin başına döndü.

Uzman Dr. Hasan Babadostu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık çalışanları olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Bugün de Ramazan Bayramı ve sağlık çalışanları olarak ailelerimizden, evlerimizden uzak bir şekilde halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz sizin için buradayız, siz de bizim için lütfen evde kalın." diye konuştu.

Dr. Seher Deveci de "Tabii ki bayram hepimiz için çok önemli. Biz bayram da olsa burada vatandaşımıza hizmet ederek bayramımızı idrak etmeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanları olarak Kovid-19 sürecinde ailemizden uzak kalarak elimizden geldiğince hizmetimizi devam ettiriyoruz. Tüm halkımızın bayramı mübarek olsun." dedi

Sağlık çalışanlarından Ziya Bilgin kızlarıyla, Saadet Erten de babasıyla kısa süre görüntülü konuşup bayramlaşarak, yeniden görevlerinin başına döndü.

Sağlık çalışanları aileleriyle görüntülü bayramlaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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