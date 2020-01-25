Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi tebrik etti Açıklaması
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Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi tebrik etti Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

25.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:30
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi tebrik etti Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefonla görüşen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'yi ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Emine Kuştepe'nin Anadolu Ajansına (AA) verdiği röportajın videosunu paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Sevgili Emine ve tüm çalışma arkadaşları, üstün gayretleriyle bizleri gururlandırdılar. İyi ki sizler gibi evlatları var bu ülkenin. Hepinizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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