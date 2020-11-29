Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
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Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı

29.11.2020 01:05 | Son Güncelleme: 29.11.2020 01:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili ilk imzanın atıldığını söyledi. Koca, "Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

Çarşamba günü Bilim Kurulu sonrası düzenlendiği basın toplantısında, "Ülkemizde koronavirüs aşısı ücretsiz olacak" müjdesini veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptıklarını, alternatif üreticilerle de görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

İLK AŞILAMA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA

Fahrettin Koca, "Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır." ifadelerini kullandı.

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50 MİLYON DOZ AŞI ÇİN'DEN GELECEK

Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca, Çin menşeli Sinovac aşısına ilişkin, "Yapılan sözleşmeyle aralık, ocak ve şubat ayında toplam 50 milyon doz aşı gelecek" demişti.

Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
Sağlık Bakanı Koca, müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı için imzalar atıldı
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