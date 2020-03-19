Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske.

Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir" Kaynak: İHA