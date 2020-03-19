Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu" "Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var" -"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum" -"Fırsatçılık yapan çok firma var" -"Üniversitelere 50 bin maske.
19.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:53
Sağlık Bakanı Koca: "Koronadan hayatını kaybeden sayısı 3 oldu"
"Elimizde herhangi bir kit sorunu yok. 1 milyon adet üretme kapasitemiz var"
-"Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek istiyorum"
-"Fırsatçılık yapan çok firma var"
-"Üniversitelere 50 bin maske gönderdir"
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Kaynak: İHA