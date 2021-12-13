Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır.
Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır."
AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet