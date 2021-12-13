Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır." - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır."

Sağlık Bakanı Koca:
AA / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır.

Sağlık Bakanı Koca: "10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayında ilana çıkılarak, alım işlemi yapılacaktır."

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

AA / Muhammed Ali Toruntay - Son Dakika Haberleri

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