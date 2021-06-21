SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
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SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)

SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDINazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI

Nazilli ilçesinde sağanak yağmurun ardından su baskını meydana geldi. Yüksek kesimlerden gelen sel suları nedeniyle dere taştı, evler ve tarlalar su altında kaldı. Sağnak yağış Bağcıllı, Ovacık, Ketenova, Kahvederesi, Kuşcular, Göcekli ve Gedikaltı mahallelerinde ekili tarım arazilerine zarar verdi. Yağışın en fazla hasar verdiği Bağcıllı Mahallesinde sürüklenen araçlar taşkınla birlikte gelen çamura saplandı. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Bağcıllı'ya gelerek incelemelerde bulundu. 

Her yıl yağışlarla beraber meydana gelen sel felaketinin Bağcıllı Mahallesinde büyük zararlara yol açtığını söyleyen Milletvekili AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, bunun önüne geçebilmek için tensip bentleri ve istinat duvarlarının yapılması için proje hazırlatacağını ve en kısa zamanda ödeneğinin yapılarak ihaleye verileceğini açıkladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise yağışla beraber 7 ayrı mahalleden ihbar alır almaz bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik" dedi.

Milletvekili Erim'in daveti üzerine bölgeye gelen DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ise taşkın koruma programı çerçevesinde dere islah çalışması başlatacaklarını belirterek, "Yarın ekiplerimizi bu bölgeye yönlendireceğiz, Tensip bantları ve istinat duvarlarının bir an önce yapılması için çalışma başlatacağız. Bu konuda elimizde projemiz vardı,ancak bunu daha da kapsamlı hale getirip sorunu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketinin ardından AFAD ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması başlattı. 

SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)
SAĞANAK YAĞIŞ, NAZİLLİ'DE SU BASKININA YOL AÇTI (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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