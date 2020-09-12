Sağanak öncesi kuvvetli rüzgar Ankara'da toz fırtınasına neden oldu
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Sağanak öncesi kuvvetli rüzgar Ankara'da toz fırtınasına neden oldu

Ankara'da meydana gelen toz fırtınasının, sağanak yağış öncesi gelişen kuvvetli rüzgarın tozları kaldırması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Sağanak öncesi kuvvetli rüzgar Ankara'da toz fırtınasına neden oldu
12.09.2020 17:41 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:45

Ankara'da meydana gelen toz fırtınasının, sağanak yağış öncesi gelişen kuvvetli rüzgarın tozları kaldırması nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gün içinde Ankara için sağanak yağış uyarısında bulunulmuştu. Söz konusu yağışlar beklenirken, kentte toz fırtınası etkili oldu.

AA muhabirinin genel müdürlükten edindiği bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı'da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir "toz duvarı" olarak nitelendiriliyor.

Kentteki kuvvetli rüzgarın etkisinin bir iki saat içinde azalıp yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Toz fırtınasında güneyden gelen rüzgarlar etkili oldu

Ankara'da böyle toz fırtınaları görülmezken, kentin güneyindeki Konya-Karapınar civarında ise sıklıkla yaşanıyor. Toz fırtınasına neden olan rüzgar da Polatlı ve Ankara'nın güneyinde etkili oldu. Ankara'yı güneyinden gelen kuvvetli hava hadiseleri daha önce bu kadar etkilemediği için toz fırtınaları yaşanmıyordu.

Kentin güneyinden itibaren etkili olan ve saatte 80-90 kilometre hıza ulaşan rüzgarlar, bu fırtınayı yarattı.

Genel Müdürlük, yarın da Ankara için yağış uyarısında bulundu. Buna göre, yarın kentin kuzeyinde ve batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ancak benzer bir toz fırtınası beklenmiyor.

Kaynak: AA

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