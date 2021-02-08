Safranbolu Değirmencik Köprüsü inşaatı
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Safranbolu Değirmencik Köprüsü inşaatı

08.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:12
Safranbolu Değirmencik Köprüsü inşaatı

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde bulunan Değirmencik Köprüsü'nün ihalesinin tamamlandığını ve mayıs ayı içerisinde firmaya yer tesliminin yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Safranbolu ilçesinde bulunan Değirmencik Köprüsü'nün ihalesinin tamamlandığını ve mayıs ayı içerisinde firmaya yer tesliminin yapılacağını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, geçen yıl Safranbolu köylerini ziyaret kapsamında inceledikleri Değirmencik Köprüsü'nün günün şartlarında hizmet vermek için yetersiz kaldığının görüldüğü belirtildi.

İller Bankası'ndan köprü için ödenek talep edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O ödeneğimiz geldi ve Özel İdaremiz ihale sürecini ocak ayında tamamladı. Köprümüz 2021 yılı içerisinde tamamlanacak. 16 köyümüz bu köprüden faydalanacak ve işlerini oldukça kolaylaştıracak. Biz, Özel İdaremize ve yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Köprünün köylülerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Değirmencik Köprüsü

İlk olarak 1970'li yıllarda yapılan Değirmencik Köprüsü, o dönemde 3,5 metre genişliğinde ve 20 metre uzunluğunda planlanmış. Yeni yapılacak Değirmencik Köprüsü araçların geçişi halinde yayaların da rahatça yürüyebileceği şekilde 7 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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