Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangında maddi hasar oluştu, iki kişi yaralandı
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Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangında maddi hasar oluştu, iki kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Safranbolu'da tarihi konakta çıkan yangında maddi hasar oluştu, iki kişi yaralandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 130 yıllık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde, yaklaşık 130 yıllık tarihi konakta çıkan yangın söndürüldü.

İzzetpaşa Mahallesi Akseki Sokağı'nda bulunan ve yaklaşık 130 yıllık olduğu belirlenen, Gülşen Çevik'e (55) ait üç katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ve söndürmeye çalışan Çevik, dumandan etkilendi. Evin dışına güçlükle çıkan Çevik, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. Bu sırada bir itfaiye erinin üzerine taş parçaları düştü.

Yaralanan itfaiye eri ve dumandan etkilenen ev sahibi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Bu sırada evde bulunan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, ıslanan ve üşüyen kediyi kucaklarında elbiseleriyle ısıtmaya çalıştı.

Evin etrafında önlem alan polis ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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