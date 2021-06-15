Safir, yeni şarkısı Yolsuz Kaldık'ı müzikseverlerle buluşturdu
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Safir, yeni şarkısı Yolsuz Kaldık'ı müzikseverlerle buluşturdu

Safir, yeni şarkısı Yolsuz Kaldık'ı müzikseverlerle buluşturdu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İlk çıkış şarkısı Duvar ile büyük ilgi gören ve başarı sağlayan Safir Çevik, ikinci tekli Yolsuz Kaldık isimli şarkısını müzik severlerin beğenisine sundu.

Söz ve bestesi Safir Çevik'e ait olan Yolsuz Kaldık isimli şarkısının klip yönetmenliğini Kadir Yücel ve Yasemin Kurttekin gerçekleştirdi. Farklı stil, müzik çizgisiyle dikkat çeken ve şarkılarına kendi stili ile güçlü ivme kazandıran Safir, sürekli beste yapıp söz yazarak yeni şarkılarını hazırladığını ve akabinde çalışmalarını kliplendirerek müzik severlerle paylaşacağının müjdesini verdi.

Safir, yeni şarkısı Yolsuz Kaldık'ı müzikseverlerle buluşturdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Safir, yeni şarkısı Yolsuz Kaldık'ı müzikseverlerle buluşturdu - Haberler Magazin
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