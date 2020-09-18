Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı
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Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından, özel harekat polislerinin de desteğiyle 45 ekip ve 203 polisin katılımıyla torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı
18.09.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:34

Samsun'da narkotik polisi tarafından, özel harekat polislerinin de desteğiyle 45 ekip ve 203 polisin katılımıyla torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 2 gün önce sabah il merkezinde ve Terme ilçesinde 45 ekip ve 203 polisin katılımı ile çok sayıda adrese Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği eş zamanlı operasyon düzenledi. Torbacılara yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda, 2 kilo 9 gram bonzai, 63,65 gram esrar maddesi, 0,52 gram skunk maddesi, 7 adet sentetik ecza hap, 43,65 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarar 3 adet bong aparat, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 990 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları oldukları ileri sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 1 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 14 kişi ise bu sabah Terme Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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