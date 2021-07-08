Sadıkoğlu: "Yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz"

MTSO Haziran ayı olağan meclis toplantısı Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu'ndan Meclis Başkanı Hasan Özkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

MTSO Haziran ayı olağan meclis toplantısı Malatya TSO 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu'ndan Meclis Başkanı Hasan Özkan Başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) meclis toplantısında konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yeni istihdama destek için teşekkür ediyoruz. Ancak mevcut istihdamını sürdüren işletmeler için de yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz" dedi.

Günden maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2021 yılının ilk altı ayının ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

"İhracat rakamlarımız artıyor"

Korona virüs salgınının 2020 yılında etkisinin en üst seviyede yaşandığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Allah'a hamdolsun salgın etkisini kaybediyor. Sanayimizde çarklar hızla dönmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk altı ayında ilimizin ihracat rakamlarında yüzde 24'lük sevindirici bir artış var. 2020 yılının ilk altı ayında ilimizden 135 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken 2021 yılının aynı döneminde 175 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini görüyoruz. Bu artışın yılsonunda daha fazla olacağını düşünüyoruz. Salgın döneminde tüm zorluklara rağmen durmayan ve üretime devam eden sanayicilerimizi kutluyor, bu olumlu verilerin artarak devam etmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"İŞGEM mesleki eğitimle büyüyor projemiz yapım ihalesine çıktı"

OSB'ye kurulacak olan İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi için yapım ihalesine çıkıldığı bilgisini veren Sadıkoğlu, "Üniversite veya meslek lisesi mezunu olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan gençlerimize umut olacak "İŞGEM Mesleki Eğitimle Büyüyor" projesi hazırladık. Fırat Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz ve bütçesi bakanlık tarafından onaylanan 13 milyon TL bedelli proje için 9 milyon hibe destek almaya hak kazandık. Projemiz için yapım işi ihalesine çıktık. Teklifler gelmeye başladı, inşallah ihaleyi 27 Temmuz'da gerçekleştireceğiz. 14 yeni işlik ile mesleki ve teknik eğitim alanlarının yer alacağı merkezin 7-8 ay gibi kısa sürede faaliyete geçmesini planlıyoruz. Projemiz ile üretimin kalbi konumundaki OSB'mizde sanayimiz ve hizmet sektörü için nitelikli gençler yetiştirip, OSB'mizde ihtiyaç duyulan iş alanlarında istihdam etmeyi ve profesyonel personel ile bölgemizdeki diğer sanayi bölgeleri karşısında rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından işverenler için açıklanan SGK pirim ve vergi desteğine değinen Başkan Sadıkoğlu, şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız, pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası işverenler için önemli bir açıklama yaptı. İstihdamın desteklenmesi ve iş gücü maliyetlerin azaltılması amacıyla yılsonuna kadar işe alınacak her bir işçi için asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergilerin 12 ay boyunca devlet tarafından karşılanacağını söyledi. İş dünyamız için önemli olan bu destek için teşekkür ediyoruz. Ancak, mevcut istihdamını sürdüren işletmeler için de yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz. Bu konuda, TOBB kanalıyla girişimlerde bulunduğumuzu da belirtmek isterim."

"Meslek liselerini tercih edin"

LGS tercih sürecinin başladığını hatırlatan ve gençlere meslek liselerini tercih etmelerini tavsiye eden Sadıkoğlu, "Meslek liselerimiz son yıllarda adeta bir yıldız gibi parlıyor. Gençlerimiz işsizlikten ziyade mesleksizlik sorunu yaşıyor. Birçok işletmemiz kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor. Meslek lisesinde okuyan gençlerimizin hayata bir adım önde başladığını ifade etmek isterim. Dünyada kalkınmış ve refah düzeyini yakalamış ülkelere baktığımızda, mesleki eğitimle donatılmış genç nesillerin varlığını görüyoruz. Örneğin Almanya, mesleki eğitimde dünyada lider konumda. Almanya'nın 2020 yılı ihracat rakamı 1 trilyon 204 milyar Euro, Türkiye'nin 2020 yılı ihracat rakamı ise 170 milyar dolar. Ülke nüfuslarımız neredeyse aynı ama yıllık ihracat rakamlarımıza bakıldığında arada uçurum kadar fark var. Bu da Almanya'da mesleki eğitim alan gençlerin sanayiyle nasıl entegre edildiğinin bir göstergesi. TOBB'un '81 İl 81 Meslek Lisesi' projesi kapsamında Malatya TSO'nun proje okulu Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Proje okulumuz başta olmak üzere, şehrimizde bulunan toplam 44 meslek lisesinin tercih edilmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı