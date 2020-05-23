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Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu

Trabzonspor'da hem altyapıda hem de A takımda başardıklarıyla kulübün efsane isimlerinden olan Sadi Tekelioğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Tekelioğlu, futbol oynadığı dönemde İmamoğlu'nu beğenmeyip takımına transfer etmediğini söyledi.

23.05.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:03

Trabzonspor'un efsane isimlerinden olan Sadi Tekelioğlu, koronavirüs salgını nedeniyle Türk futbolunda oluşan sorunları değerlendirirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ilginç bir anısını da aktardı.

Ekrem İmamoğlu'nu Akçaabat Yıldızspor'da oynarken beğenmediğini ve Trabzonspor'a transfer etmediğini söyleyen Tekelioğlu, İBB Başkanı'nın yıllar sonra kendisine bu konu nedeniyle takıldığını ifade etti.

Sadi Tekelioğlu'nun Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportaj şöyle;

"Dört büyük kulüp kendi ayağına sıktı. Bir başka deyişle bindikleri dalları kestiler. Artık 3-5 milyon Euro'luk transferler hayal. Büyüğü, küçüğü tüm kulüpler artık yarışmak için değil yaşamak için savaşacak. 'Gençleri oynattım' diye kimse kendine pay çıkarmasın. Trabzonspor, mecburiyetten oynattı. Ama 2015'in ardından altyapıdan bir tane oyuncu çıkaramadı. Koronadan sonra çaresizliğin çaresi artık altyapı olacak. Aksi takdirde kulüplerin yaşaması imkânsız.

"GENÇ ANTRENÖRLERE İLK OLARAK 'MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ' DİYE SORUYORLAR"

Elimizde iyi altyapı hocaları var. İşe idealist başlıyor. Ama 14, 15 veya 17 yaş takımlarında iki maç kaybetse 'Sen bu işi yapamıyorsun' diyerek gönderiliyor. Bu genç antrenörlere ilk soruları 'Maç kaç kaç bitti' oluyor. Bunun benzerini Trabzonspor A Takımı'nda yaşadım. Yöneticiler 'Gençler zaten elimizde. Yabancılara çok para verdik. Sen onları oynat' diyordu. Ama 2-3 milyon Euro'ya oynayanlar artık 1 milyon Euro'yu zor bulacak.

"SOSYAL MESAFE OLMAZ"

Artvin Hopaspor, 3. Lig ekibi. Bu ligde 53 takım var. 'Sosyal mesafeye uyun' deniyor. Bizim özel uçağımız mı var? Otobüse doluşup gideceğiz. 5 yerde mola vereceksin. Yemek yiyeceksin. Bunun garsonu, şoförü, muavini var. Soyunma odamız 7 metrekare. Biz şunu önerdik: Sadece play-off hattındaki takımlar oynasın. Tarafsız sahada 2 maç yerine 1 maçla 2. Lig'e çıkanlar belli olsun. Buna federasyon da sıcak baktı."

"EKREM İMAMOĞLU'NU TAKIMA ALMADIM, BAŞKAN SEÇİLDİ"

"Trabzonspor'da çalıştığım dönemde kaleci sıkıntısı yaşıyoruz. Akçaabat Yıldızspor'da dönemin teknik direktörü Kenan Kaba'ya 'Elinde kaleci var mı?' diye sordum. 'Var' dedi. Kaleci adayımız top ağlara gidiyor, ondan sonra atlıyor. Beğenmedim. Almadığım o kaleci, önce Beylikdüzü ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu, 2 yıl önce görüştüğümüzde 'Benim futbol hayatımla oynadın' diye takıldı."

"LEMİ ÇELİK HAREKET YAPTI, TOKAT ATTIM"

"Lemi Çelik'in eniştesiyim. Ablası, eşim. 14-15 yaşında Akçaabat'tan geldi. Genç milli takıma gidip gelince tavırlar değişti. Havalara girdi. Bir maçta 'Isın, oyuna gireceksin' dedim, hareketler yaptı. Bir patlattım! Yüzünde iz oluştu. Eve gittiğinde sorulunca 'Top çarptı' diye yanıt vermiş. Ben de 'Top çarpmadı ben çarptım' dedim. Zalad'ın üzerine fil gibi düştüğü o talihsiz sakatlığı yaşamasa uluslararası çapta bir futbolcu olurdu."

"SERGEN BAŞARILI OLDU"

"Glecekte başarılı olacağını düşündüğüm tek teknik direktör Sergen Yalçın. Oyuncu ya da teknik adam, bu konuda şu ana kadar hiç yanılmadım. Sergen'in kimseye eyvallahı yoktur. Yetenekli bulsun 18 yaşındaki futbolcuyu düşünmeden sahaya sürer. Oyunu çok iyi okur ve zekidir. Milli takımın başına da bir gün geçecektir. Şenol Hoca da Türkiye'nin en dürüst hocasıdır. Özel bir insandır. Kimsenin arkasından film çevirmez."

Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
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