Sadettin Saran, Fenerbahçe'de eylül ayında yapılması planlanan başkanlık seçiminde adaylık kararını resmen açıkladı. Saran açıklamasında, "Fenerbahçemizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz" dedi. Peki, Sadettin Saran kimdir, Sadettin Saran serveti ne kadar?

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, 1964 ABD doğumlu

1987'de ABD, Kentucky Üniversitesi'nden, makine mühendisliği alanında master yaparak mezun oldu.

Arkansas'ta Ensco Environmental Services'de çalışmaya başladı.

1988'de Türkiye'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak çalıştı.

1989'da Saran International'ı kurdu. Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc.gibi dünya devlerinin temsilciliklerini üstlendi.

1990-1995 döneminde Martin Marietta'nın Ankara ofisinde Genel Müdür Yardımcısı, arkasından Genel Müdürü olarak çalıştı.

1995'te Saran Şirketler Grubu'na yeniden döndü.

ABD'de eğitim gördüğü yıllarda Kentucky Üniversitesi Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yaptı, iki yıl,'En Değerli Sporcu' seçildi.

1984-1985 yıllarında da Türk Milli Yüzme Takımı kaptanlığını yaptı. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme dalındaki Türkiye rekoru halen kendisine aittir.

ABD'de okumaya da spor bursuyla gitmiştir. Ailesinden para almadığı için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yaptı.

80li yılların sonunda Türkiye'nin TV sektörü oluşurken yani yeni televizyon kanalları açılırken pazarladığı programları kolayca satabilip, çeşitlendiren Saran, dublaj stüdyolarını kurdu. Yaptığı iş öncelikle sektörün yeniliğinden kaynaklandığı için büyük bir sermaye gerektirmiyordu ve bu durumu da çok iyi kullandı.

TMSF'den frekans kiralayarak Radyo Spor'u kurdu. Daha sonra ise Radyo Time'ı satın aldı. Bir kaç ay sonrasında ise 10 milyon $ vererek Radyo Tatlıses ve Radyo Plus'u satın almaya karar verdi

Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'a ait "Saran Medya" Türkiye'de yayınlanan spor yayınlarının yaklaşık %65'inin yayın hakkına sahiptir.

Sadettin Saran Fenerbahçe yönetimine girdi, Başkan Aziz Yıldırım'ın sağ kolu oldu. Futbol takımında işlerin kötü gitmesi, yanlış transferler aralarını açtı.

Galatasaray eski başkanı Mehmet Cansun'un çocukları ile Fehmi Naci Cansun ve Nurettin Ali Cansun ile stad reklamcılık şirketi kurmuştur.

Sadettin Saran, 4 milyon euro'ya aldığı İngiltere Premier Lig'inin maçlarının yayın hakkını 5.2 milyon euro'ya Fox'a sattı.

Saran Holding, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 13 branştaki tüm milli takımların sponsorluğunu üstlenmiştir.

04 Aralık 2007 tarihinde Kırıkkale, Yeni mahalle de kullanıma açılan ve Kızı Lal adına Anaokulu yaptırmıştır.

Bundan başka Doğu ve Güneydoğu'da birçok eğitim ve spor tesisi yaptırdı. Babası ve annesi adına birer ilköğretim okulu, kızı adına bir anaokulu, babaannesi adına da lise yaptırdı. 10 yıldır Kırıkkale'deki çocukları sünnet ettiriyor, onlara 23 Nisan'da 2 günlük İstanbul turu yaptırıyor. Doğubeyazıt'a yurt yapmaya gitti, kararını değiştirdi, spor salonu yaptırdı.

2005 yılında boşandığı eşinden olan Lal (d.1997) ile Beliz adında iki kız çocuğu babasıdır.

Sadettin Saran, 2007- Ekim 2010 yılları arasında Hülya Avşar ile birlikte oldu. Ardından oyuncu Zeynep Beşerler ile birlikte oldu.

Sadettin Saran, 15 Eylül 2012 tarihinde Diş Doktoru Emek Külür (d.1971) ile Kemerburgaz'da aile ve yakın dostlarının katıldığı nikah töreni ile evlendi.

10 Kasım 2012 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 74. yılı anısına Ankara'da düzenlenen Geleneksel 6. Master Cumhuriyet Şampiyonasına katılan Sadettin Saran, 25 yaş üstü serbest ve kelebek bütün yaş kategorilerde Türkiye masterlar rekorlarını kırdı. 50 metre serbestte 25.91, 50 metre kelebekte 28.78 yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi olan Sadettin Saran 30 Ağustos 2013 tarihinde Fenerbahçe için başkanlığa adaylığının söz konusu olduğunu söyledi.

Ağustos 2013 tarihinde yapılan Çanakkale Boğazı'nı Yüzerek Geçme Yarışması"na katılan Saran, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulunun, olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldığını hatırlattı.

Saran Holding : Toplam çalışan sayısı 2000'e yaklaşan 33 firma ile yedi ana sektörde faaliyet göstermekte ve finansal yatırımları bulunmaktadır.

Saran Medya; Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN, Geest Inc. gibi dünya devlerinin Türkiye temsilciliklerini üstlenerek Ulusal ve yerel TV kanallarına içerikleri sağlayan ve Türkiye televizyonlarında yer alan spor programlarının %65'ının yayın haklarına sahip olan, yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle pazarın lideri konumunda.

Saran Enerji; Hidroelektrik santrallerinin yanı sıra, güneş ve rüzgar enerjisine de yatırım yaparak yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarının tüm Türkiye'de kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir gelişim sağlamayı hedefliyor.

Saran Havacılık; ABD'nin en büyük helikopter üreticisi ve dünyanın en çok satan helikopter firması olan Bell Helicopter Textron'un helikopter satışı konusunda Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.

Saran Yayıncılık; Her gün milyonlarca kişi tarafından dinlenen Radyo Spor, Radyo Trafik gibi radyo kanallarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen yayıncılık kuruluşları arasında yer almaktadır.

tuttur.com; İlk yıl itibarı ile 200 bini aşkın üyeye ulaşan, ayda 2.5 milyon ziyaretçisi ile hızla büyümekte ve pazar payı yükselmekte olan dünyanın ilk sosyal bahis platformu.

Anadolu Çağrı Merkezi; Eskişehir'de 450 çalışanı ile birçok uluslararası markaya hizmet veren ve hizmet sektöründe fark yaratmaktadır.

Saran Turizm; Çek Cumhuriyeti'nin en eski ve kapsamlı turizm firması Çedok'u bünyesine katarak 50'den fazla ülkeye varış noktasıyla müşterilerine geniş bir yelpaze sunmaktadır.



SADETTİN SARAN SERVETİ NE KADAR?

Saran Medya Türkiye'deki spor yayın haklarının %65'ine sahip.

S Sport, Radyospor, Radyo Trafik gibi medya kanallarıyla geniş izleyici/dinleyici kitlesine ulaşıyor.

Ajansspor.com, tuttur.com gibi dijital platformlarla spor medyasında da yer alıyor.

Saran Enerji ve Saran Havacılık ile yenilenebilir enerji ve hava taşımacılığı alanlarında yatırımları var.