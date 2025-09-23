Sadettin Saran hangi bahis şirketinin sahibi? Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul büyük çekişmeye sahne oldu. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde yeni başkan belirlendi.

SADETTİN SARAN BAHİS ŞİRKETİ OLAYI

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu bahis şirketiyle ilgili tartışmalar seçim sürecinde gündeme oturdu. Oy verme işlemleri devam ederken şirketin tüm faaliyetlerini durdurduğu duyuruldu. Siteye giren kullanıcılar şirketin faaliyetlerinin askıya alındığına dair uyarı ile karşılaştı. Bu gelişme, kongrenin son dakikalarında yaşandığı için dikkat çekti ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Saran daha önce yaptığı açıklamada şirketinin oranları belirlemediğini, yalnızca bir bayi olduğunu söylemişti. Eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Saran, en kötü ihtimalin hak mahrumiyeti olabileceğini, gerekirse şirketi kapattırabileceğini ifade etmişti. Seçim öncesinde yaptığı konuşmalarda Fenerbahçe'ye zarar gelmeyeceğini vurgulamış ve hisselerini devredeceğini belirtmişti.

SADETTİN SARAN HANGİ BAHİS ŞİRKETİ SAHİBİ?

Sadettin Saran'ın sahibi olduğu bahis şirketi Tuttur.com olarak biliniyor. Şirket, seçim sürecinde alınan kararla tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Bu kararın oy verme işlemlerinin sürdüğü son dakikalarda gelmesi ise tartışmaları artırdı.

Saran daha önce yaptığı açıklamalarda şirketi kızına devrettiği iddialarını reddetmişti. Tuttur.com'daki hisselerini üçüncü bir şahsa devredeceğini söyleyen Saran, ayrıca seçildikten sonra Fenerbahçe'ye odaklanabilmek için Saran Holding'deki hisselerini de devretmeyi planladığını açıklamıştı. FIFA'nın bu tür durumlar için süre tanıdığını, iyi niyet gösterilmesinin yeterli olduğunu ifade etmişti.

TFF SADETTİN SARAN KARARI NE OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'ye gönderdiği resmi yazıda başkanlık seçimine müdahil olmayacaklarını bildirdi. Yazıda, seçimin kulübün tüzüğü çerçevesinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu tarafından yürütüleceği ifade edildi. Böylece TFF'nin seçim sürecinde herhangi bir rol almayacağı resmileşti.

Ancak TFF aynı yazıda Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesini de hatırlattı. Söz konusu maddede, futbolcuların, yöneticilerin ve kulüp görevlilerinin bahis veya benzeri şans oyunları düzenleyen, tanıtan ya da aracılık eden kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı görev ya da menfaat sahibi olamayacağı belirtiliyor. Bu hatırlatma, seçim sürecinde bahis şirketiyle ilgili tartışmaların gölgesinde dikkat çekici bulundu.