Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı
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Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı.

07.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:54

SABİHA Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasıyla pistin kapanmasının ardından İç Hatlar giden yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı. Yaklaşık 8 saatin ardından İç hatlar uçuşu gerçekleştirecek yolcular bagajlarını teslim edip, check-in işlemlerini tamamlamalarının ardından bekleme salonlarına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sabiha gökçen havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı
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