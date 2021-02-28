Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması Açıklaması

28.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:16
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tarihte kara bir leke olarak yerini alan 28 Şubat'ın üzerinden 24 yıl geçtiğini hatırlattı.

Milletin iradesine ve ülkenin geleceğine ipotek koyan tüm darbeler ve darbeci zihniyetler gibi, 28 Şubat'ın ve o dönemin aktörlerinin de bugün nasıl hatırlandıklarının bir ibret vesikası olduğunu belirten Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Merhum Erbakan Hocamız ve bu demokrasi ve insan haklarını zedeleyen darbeye karşı onurlu ve dik duruş sergileyenler ise bugün hayırla ve rahmetle yad edilmektedir. Bu anlamda, her dönem demokrasimize ve ülkemize darbe vurmak ve milletimizin sesini kısmak isteyenler için 28 Şubat'tan çıkarılacak dersler vardır. 28 Şubat'ı gerçekleştirenlerin utançla, o dönem hedef alınanların ise hayırla ve şerefle hatırlandığı bugün, 28 Şubat'ın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve ülkemizde böylesine utanç verici hadiselerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici Necmettin Erbakan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Lady Gaga Zeki Müren Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Mesut Bakkal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "28 Şubat" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.2.2021 21:16:49. #1.16#
title